14 августа 2023

Миасская многоразовая ракета сможет летать до 10 суток

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Ракета сможет выводить на орбиту до шести тонн груза Фото:

Многоразовая ракета-носитель «Корона» разработки ГРЦ имени Макеева в Миассе (Челябинская область) сможет летать до десяти суток. Об этом 15 августа представители центра рассказали на полях форума «Армия» в Москве.

«Время орбитального полета ракеты составит до десяти суток. „Корона“ сможет доставлять грузы с орбиты», — отметили в ГРЦ имени Макеева.

Вернувшись на Землю, корпусу ракеты потребуется время для остывания. В течение суток изделие вновь будет готово к полету.

На старте масса носителя составит 300 тонн. При запуске с территории РФ масса доставляемой на орбиту полезной нагрузки может достигнуть шести тонн. Для запусков и последующей посадки разработчики создадут упрощенную стартово-посадочную площадку. Система заправки будет безлюдной.

На форуме «Армия» миасские инженеры показали макет изделия. Мероприятия началось 14 августа и продлится до 20 августа. Павильон Челябинской области демонстрирует посетителям разработки диннадцаит промышленных предприятий региона.

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Многоразовая ракета-носитель «Корона» разработки ГРЦ имени Макеева в Миассе (Челябинская область) сможет летать до десяти суток. Об этом 15 августа представители центра рассказали на полях форума «Армия» в Москве. «Время орбитального полета ракеты составит до десяти суток. „Корона“ сможет доставлять грузы с орбиты», — отметили в ГРЦ имени Макеева. Вернувшись на Землю, корпусу ракеты потребуется время для остывания. В течение суток изделие вновь будет готово к полету. На старте масса носителя составит 300 тонн. При запуске с территории РФ масса доставляемой на орбиту полезной нагрузки может достигнуть шести тонн. Для запусков и последующей посадки разработчики создадут упрощенную стартово-посадочную площадку. Система заправки будет безлюдной. На форуме «Армия» миасские инженеры показали макет изделия. Мероприятия началось 14 августа и продлится до 20 августа. Павильон Челябинской области демонстрирует посетителям разработки диннадцаит промышленных предприятий региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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