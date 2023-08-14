Миасская многоразовая ракета сможет летать до 10 суток

Ракета сможет выводить на орбиту до шести тонн груза Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Многоразовая ракета-носитель «Корона» разработки ГРЦ имени Макеева в Миассе (Челябинская область) сможет летать до десяти суток. Об этом 15 августа представители центра рассказали на полях форума «Армия» в Москве.

«Время орбитального полета ракеты составит до десяти суток. „Корона“ сможет доставлять грузы с орбиты», — отметили в ГРЦ имени Макеева.

Вернувшись на Землю, корпусу ракеты потребуется время для остывания. В течение суток изделие вновь будет готово к полету.

На старте масса носителя составит 300 тонн. При запуске с территории РФ масса доставляемой на орбиту полезной нагрузки может достигнуть шести тонн. Для запусков и последующей посадки разработчики создадут упрощенную стартово-посадочную площадку. Система заправки будет безлюдной.

На форуме «Армия» миасские инженеры показали макет изделия. Мероприятия началось 14 августа и продлится до 20 августа. Павильон Челябинской области демонстрирует посетителям разработки диннадцаит промышленных предприятий региона.