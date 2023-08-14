Источник раскрыл причину смерти отца и сына, превратившихся в мумий в Екатеринбурге

Возможная причина смерти отца и сына, чьи тела пять лет пролежали в собственной квартире на улице Ангарской в Екатеринбурге, отравление алкоголем или суррогатом. Об этом сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Экспертиза еще продолжается, но, исходя из того, что увидели следователи, наиболее вероятная версия — это смерть от отравления алкоголем или его суррогатом. Последнее время они сильно выпивали и не выходили из дома», — цитирует Е1 собеседника.
Силовики установили, что квартира была заперта изнутри, следов крови и насилия на телах погибших не обнаружили. Как рассказывал источник URA.RU, несколько лет назад родственники заявляли в полицию о пропаже, но по неизвестным причинам трупы не нашли. Недавно родственники снова забили тревогу, по их просьбе квартиру снова вскрыли и нашли там тела родственников — 80-летнего мужчины, он был лежачим, и его 50-летнего сына. Они вели замкнутый образ жизни.
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