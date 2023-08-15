Авен отрекся от России ради гражданства Латвии

Авен назвал Латвию своим домом после отъезда из РФ
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Презентация книги Петра Авена "Время Березовского" в Ельцин Центре. Екатеринбург, авен петр
Петра Авена могут лишить гражданства Латвии из-за санкций США Фото:
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Предприниматель и миллиардер Петр Авен отрекся от России. Он заявил, что считает своим домом Латвию. Об этом бизнесмен рассказал латвийским журналистам.

«Я уволился со всех должностей в компаниях группы „Альфа-банк“ с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса. <…> Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом», — сообщил Петр Авен в интервью телеканалу TV3 Zinas. Предприниматель высказал свою позиции после того, как Бюро по защите конституции (SAB) намекнуло о возможности лишения Авена гражданства страны.

В США ввели обновленные санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана, передает MK.RU. В SAB подчеркнули, что будут учитывать это. В марте 2023 года сообщалось, что Фридман и Авен продают свои доли в «Альфа-Банке». Адвокат Фридмана говорил, что западные санкции разрушили жизнь предпринимателя, передает РАПСИ.

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Предприниматель и миллиардер Петр Авен отрекся от России. Он заявил, что считает своим домом Латвию. Об этом бизнесмен рассказал латвийским журналистам. «Я уволился со всех должностей в компаниях группы „Альфа-банк“ с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса. <…> Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом», — сообщил Петр Авен в интервью телеканалу TV3 Zinas. Предприниматель высказал свою позиции после того, как Бюро по защите конституции (SAB) намекнуло о возможности лишения Авена гражданства страны. В США ввели обновленные санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана, передает MK.RU. В SAB подчеркнули, что будут учитывать это. В марте 2023 года сообщалось, что Фридман и Авен продают свои доли в «Альфа-Банке». Адвокат Фридмана говорил, что западные санкции разрушили жизнь предпринимателя, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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