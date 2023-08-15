Игнат раскрыл, как российские ракеты обманывают ПВО Украины

Игнат: ВС РФ перепрограммирует маршрут своих ракет, запутывая ПВО Украины
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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
ВС РФ программируют маршруты своих ракет, запутывая ПВО Украины, заявил Юрий Игнат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные программируют маршруты запускаемых ими ракет. Таким образом ВС РФ обманывают противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.

«РФ программирует маршруты ракеты, чтобы запутать ПВО [Украины], ввести нас в заблуждение», — подчеркнул Юрий Игнат в беседе с украинским агентством РБК-Украины. Представитель ВВС страны добавил, что Украине необходимо больше вооружения для уничтожения российских ракет.

В США отмечали, что за несколько месяцев Россия уничтожила большое количество западных систем ПВО, которые были размещены на Украине, передает MK.RU. После украинской атаки по российским территориям в начале августа, на Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Также сообщалось о взрывах в разных уголках страны. Вашингтон анонсировал Киеву новые поставки боеприпасов для ПВО, пишет RT.

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Российские военные программируют маршруты запускаемых ими ракет. Таким образом ВС РФ обманывают противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. «РФ программирует маршруты ракеты, чтобы запутать ПВО [Украины], ввести нас в заблуждение», — подчеркнул Юрий Игнат в беседе с украинским агентством РБК-Украины. Представитель ВВС страны добавил, что Украине необходимо больше вооружения для уничтожения российских ракет. В США отмечали, что за несколько месяцев Россия уничтожила большое количество западных систем ПВО, которые были размещены на Украине, передает MK.RU. После украинской атаки по российским территориям в начале августа, на Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Также сообщалось о взрывах в разных уголках страны. Вашингтон анонсировал Киеву новые поставки боеприпасов для ПВО, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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