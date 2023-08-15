Игнат раскрыл, как российские ракеты обманывают ПВО Украины

Игнат: ВС РФ перепрограммирует маршрут своих ракет, запутывая ПВО Украины

15 августа 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ программируют маршруты своих ракет, запутывая ПВО Украины, заявил Юрий Игнат Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные программируют маршруты запускаемых ими ракет. Таким образом ВС РФ обманывают противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. «РФ программирует маршруты ракеты, чтобы запутать ПВО [Украины], ввести нас в заблуждение», — подчеркнул Юрий Игнат в беседе с украинским агентством РБК-Украины. Представитель ВВС страны добавил, что Украине необходимо больше вооружения для уничтожения российских ракет. В США отмечали, что за несколько месяцев Россия уничтожила большое количество западных систем ПВО, которые были размещены на Украине, передает MK.RU . После украинской атаки по российским территориям в начале августа, на Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Также сообщалось о взрывах в разных уголках страны. Вашингтон анонсировал Киеву новые поставки боеприпасов для ПВО, пишет RT.

Российские военные программируют маршруты запускаемых ими ракет. Таким образом ВС РФ обманывают противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. «РФ программирует маршруты ракеты, чтобы запутать ПВО [Украины], ввести нас в заблуждение», — подчеркнул Юрий Игнат в беседе с украинским агентством РБК-Украины. Представитель ВВС страны добавил, что Украине необходимо больше вооружения для уничтожения российских ракет. В США отмечали, что за несколько месяцев Россия уничтожила большое количество западных систем ПВО, которые были размещены на Украине, передает MK.RU. После украинской атаки по российским территориям в начале августа, на Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Также сообщалось о взрывах в разных уголках страны. Вашингтон анонсировал Киеву новые поставки боеприпасов для ПВО, пишет RT.