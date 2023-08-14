Челябинский завод показал на армейском форуме свой самый массовый танковый двигатель. Фото

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» представил на форуме «Армия» танковый двигатель В92С2

15 августа 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

На форуме выставлен натурный образец дизельного двигателя, выпускаемого «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-УРАЛТРАК») показал на военно-техническом форуме «Армия» в Москве свой самый массовый танковый двигатель. Об этом URA.RU сообщили 15 августа в пресс-службе правительства Челябинской области. «На форуме „Армия“ выставлен натурный образец V-образного 12-цилиндрового, четырехтактного многотопливного дизельного двигателя В92С2. Он является самым массово выпускаемым изделием предприятия „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Двигатель отличается высокой удельной мощностью и хорошо адаптирован для экстремальных природно-климатических условий», — уточнили в пресс-службе. Двигатель В92С2 применяется в различных видах техники: танках Т-72б3М и Т-90, боевых машинах: поддержки танков «Терминатор» и разминирования БМР-3М, инженерных — ИМР-3 и ИМР-2МА, бронированных — МТУ-72 и других. Он стал основой для проектировки других двигателей мощностью до 1 130 лошадиных сил. «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех». На форуме представлены мосты тяжелых полноприводных грузовиков и строительно-дорожной техники. Их впервые показал автозавод «Урал» из Миасса. Также завод выставил много других своих новинок. В92С2 — самый массово выпускаемый танковый двигатель Фото: пресс-служба ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» Двигатель выпускается предприятием «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Фото: пресс-служба ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК»

Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-УРАЛТРАК») показал на военно-техническом форуме «Армия» в Москве свой самый массовый танковый двигатель. Об этом URA.RU сообщили 15 августа в пресс-службе правительства Челябинской области. «На форуме „Армия“ выставлен натурный образец V-образного 12-цилиндрового, четырехтактного многотопливного дизельного двигателя В92С2. Он является самым массово выпускаемым изделием предприятия „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Двигатель отличается высокой удельной мощностью и хорошо адаптирован для экстремальных природно-климатических условий», — уточнили в пресс-службе. Двигатель В92С2 применяется в различных видах техники: танках Т-72б3М и Т-90, боевых машинах: поддержки танков «Терминатор» и разминирования БМР-3М, инженерных — ИМР-3 и ИМР-2МА, бронированных — МТУ-72 и других. Он стал основой для проектировки других двигателей мощностью до 1 130 лошадиных сил. «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех». На форуме представлены мосты тяжелых полноприводных грузовиков и строительно-дорожной техники. Их впервые показал автозавод «Урал» из Миасса. Также завод выставил много других своих новинок.