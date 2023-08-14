Завод создает собственное производство ключевых узлов и автокомпонентов для транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) на форуме «Армия» в Москве впервые показал мосты для тяжелых полноприводных грузовиков и строительно-дорожной техники. Как сообщили в пресс-службе предприятия, на стенде завод продемонстрирует сразу несколько новинок.

«Автозавод „Урал“ впервые представил импортозамещающие агрегаты для тяжелых полноприводных грузовиков и строительно-дорожной техники. Серийное производство мостов будет запущено в 2024 году», — отметили на заводе.

Первые образцы в рамках инвестпроекта по производству ведущих мостов и передних осей представлены на экспозиции предприятия. Агрегаты будут устанавливаться на технику массой до 35 тонн. Мосты можно будет эксплуатировать при температуре воздуха от плюс 50 до минус 50 градусов. Создавая изделие, «Урал» совершает большой шаг в реализации программы импортозамещения и локализации комплектующих, заявил гендиректор Павел Яковлев.

Также на форуме покажут беспилотник. Транспорт может осуществлять автономный подъезд к погрузочно-разгрузочным терминалам и выполнять задачи удаленно по сотовой сети (в форматах 3G/LTE). Автомобиль, созданный совместно с НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска, прошел испытания и планируется к серийному производству.

Среди других новинок, которые увидят посетители павильона «Урала», арктический автобус с с локализованной силовой линией, кабиной, мостами и раздаточной коробкой. В ходе посещения стенда министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым гостя также познакомили с автомобилем для транспортирования наряда полиции (АТНП) на базе «Урал Next». Для размещения личных вещей и снаряжения в салоне установлены стойки, а двери в разных концах фургона позволяют личному составу оперативно выгружаться для выполнения задач. Завод продемонстрировал самосвал «Урал С34520», пожарную автоцистерну и другую продукцию предприятия.

В первый день работы форума на стенде автозавода состоялись встречи с партнерами предприятия и потенциальными заказчиками. Экспозицию осмотрели различные государственные деятели и иностранные делегаты, среди которых представители ЮАР и Индии. На выставке также демонстрируется продукция других промышленных компаний Челябинской области.

Мосты для тяжелых грузовиков и строительно-дорожной техники завод «Урал» представил впервые Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

Арктический автобус способен работать при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

На выставке в Подмосковье посетители смогут увидеть пожарную автоцистерну автозавода Фото: пресс-служба автозавода «Урал»