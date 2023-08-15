Бизнес-омбудсмен Титов: ключевая ставка не остановит инфляцию

15 августа 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Удорожание ипотеки —очевидно, уверен Борис Титов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инфляция продолжит расти после повышения ключевой ставки. Об этом URA.RU заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «ЦБ повысил ключевую ставку сильнее, чем ожидалось. Теперь 12%. Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты. Курс доллара и евро будет чуть придавлен, но инфляция получит подпитку с другой стороны. Уже произошедшее и видимо, еще предстоящее удорожание ипотеки — один из наиболее очевидных примеров. Между тем непроданных остатков жилья у застройщиков очень много, не исключено назревание кризиса в отрасли», — сказал Борис Титов. По его словам, решение ЦБ окажет временный эффект. «Новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. По крайней мере, на время. В целом, как я уже не раз говорил, мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики», — подчеркнул бизнес-омбудсмен. Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Крупнейшие российские банки объявили, что сделают вклады выгоднее.

Инфляция продолжит расти после повышения ключевой ставки. Об этом URA.RU заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «ЦБ повысил ключевую ставку сильнее, чем ожидалось. Теперь 12%. Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты. Курс доллара и евро будет чуть придавлен, но инфляция получит подпитку с другой стороны. Уже произошедшее и видимо, еще предстоящее удорожание ипотеки — один из наиболее очевидных примеров. Между тем непроданных остатков жилья у застройщиков очень много, не исключено назревание кризиса в отрасли», — сказал Борис Титов. По его словам, решение ЦБ окажет временный эффект. «Новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. По крайней мере, на время. В целом, как я уже не раз говорил, мы реагируем на сиюминутные проблемы, пусть и очень чувствительные. Но не закладываем базис для будущего, не создаем почву для действительно самодостаточной экономики», — подчеркнул бизнес-омбудсмен. Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Крупнейшие российские банки объявили, что сделают вклады выгоднее.