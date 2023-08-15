Крупнейшие банки повышают ставки по вкладам для россиян

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Пятирублевая купюра. Екатеринбург, финансы, деньги, накопления, пачка денег, пять рублей
Ставки начнут повышать все банки из группы ВТБ Фото:

Ставки по вкладам начнут расти после решения Центробанка РФ о повышении ключевой ставки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ВТБ, отметив, что процент по вкладам и счетам поднимется до 12 также в банке «Открытие» и РНКБ.

«По накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет повышена до 12%. Для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ, мы дополнительно увеличим максимальную доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые шесть месяцев. Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения. Изменения по вкладам вступят в силу уже с четверга на этой неделе, по накопительным счетам — в начале следующей», — сообщили в пресс-службе.

Изменения коснутся всех финансовых организаций, входящих в группу ВТБ. «При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам. Для нас важно обеспечить наших клиентов максимально выгодными условиями размещения средств в текущих условиях. В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке, банк „Открытие“ и РНКБ (входит в группу ВТБ) также планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели. Сейчас мы прорабатываем итоговые условия», — объяснили представители банка.

Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. При этом рубль продолжил падать. С открытия торгов на Московской бирже доллар вырос с 92,7 до 97,2 рубля.

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Ставки по вкладам начнут расти после решения Центробанка РФ о повышении ключевой ставки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ВТБ, отметив, что процент по вкладам и счетам поднимется до 12 также в банке «Открытие» и РНКБ. «По накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет повышена до 12%. Для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ, мы дополнительно увеличим максимальную доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые шесть месяцев. Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения. Изменения по вкладам вступят в силу уже с четверга на этой неделе, по накопительным счетам — в начале следующей», — сообщили в пресс-службе. Изменения коснутся всех финансовых организаций, входящих в группу ВТБ. «При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам. Для нас важно обеспечить наших клиентов максимально выгодными условиями размещения средств в текущих условиях. В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке, банк „Открытие“ и РНКБ (входит в группу ВТБ) также планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели. Сейчас мы прорабатываем итоговые условия», — объяснили представители банка. Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку до 12%. При этом рубль продолжил падать. С открытия торгов на Московской бирже доллар вырос с 92,7 до 97,2 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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