Екатеринбуржцы массово ищут репетиторов по математике

15 августа 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Спрос на репетиторов по математике в Екатеринбурге вырос на 120% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вырос на 68% общий спрос на репетиторов в преддверии учебного года. Самыми востребованными стали преподаватели по математике. Их ищут на 120% чаще по сравнению с 2022 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «В 2023 году перед начало учебного года в Екатеринбурге была отмечена положительная динамика роста спроса на репетиторов по математике (+120%), русскому языку (+60%), биологии (+51%), литературе (+35%), физике (26%), обществознанию (+23%) и информатике (+22%). Рост спроса сравнивается с августом 2022 года», — следует из сообщения. По словам руководителя категории «Обучение и курсы» сервиса Игоря Санникова, к началу августа спрос на услуги репетиторов по России превышает показатели прошлого года на 42%. «Также в преддверии учебного года на 32% выросло количество объявлений от специалистов. Средняя стоимость одного занятия с репетитором по стране составляет около 500 рублей в час», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что в школах Среднего Урала на 18% выросло количество вакансий для преподавателей. Самыми востребованными стали учителя математики, информатики и русского языка.

В Екатеринбурге вырос на 68% общий спрос на репетиторов в преддверии учебного года. Самыми востребованными стали преподаватели по математике. Их ищут на 120% чаще по сравнению с 2022 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «В 2023 году перед начало учебного года в Екатеринбурге была отмечена положительная динамика роста спроса на репетиторов по математике (+120%), русскому языку (+60%), биологии (+51%), литературе (+35%), физике (26%), обществознанию (+23%) и информатике (+22%). Рост спроса сравнивается с августом 2022 года», — следует из сообщения. По словам руководителя категории «Обучение и курсы» сервиса Игоря Санникова, к началу августа спрос на услуги репетиторов по России превышает показатели прошлого года на 42%. «Также в преддверии учебного года на 32% выросло количество объявлений от специалистов. Средняя стоимость одного занятия с репетитором по стране составляет около 500 рублей в час», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что в школах Среднего Урала на 18% выросло количество вакансий для преподавателей. Самыми востребованными стали учителя математики, информатики и русского языка.