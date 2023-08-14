Россельхознадзор взял под контроль тюменского производителя продуктов из индейки

Тюменская компания «Абсолют-Агро» попала под наблюдение Россельхознадзора из-за нарушений

15 августа 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Тюменская агрокомпания производила полуфабрикаты из неизвестного сырья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская компания «Абсолют-Агро» попала под особый контроль регионального управления Россельхознадзора после того, как у нее обнаружили нарушения ветеринарного законодательства. Владельцам предприятия предстоит исправить нарушения и заслужить доверия контролирующих структур, пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Управление продолжить проводить мониторинг в ФГИС „Меркурий“ относительно „Абсолют-Агро“. В случае повторных нарушений, будут приниматься соответствующие решения. От „Абсолют-Агро“ поступило письмо о принятых ими мерами и обещанием не допускать подобные нарушения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Так же сообщается, что компания, которая закупала у «Абсолют-Агро» печень индейки, лишилась деклараций соответствия на свою продукцию. Как пояснили в Россельхознадзоре, фирма «Привет, паштет» из ХМАО получила эти декларации в несуществующих лабораториях. Ранее URA.RU рассказало, что «Абсолют-Агро» производила полуфабрикаты из сырья неизвестного происхождения. Долги компании на данный момент превышают 393 млн рублей.

Тюменская компания «Абсолют-Агро» попала под особый контроль регионального управления Россельхознадзора после того, как у нее обнаружили нарушения ветеринарного законодательства. Владельцам предприятия предстоит исправить нарушения и заслужить доверия контролирующих структур, пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Управление продолжить проводить мониторинг в ФГИС „Меркурий“ относительно „Абсолют-Агро“. В случае повторных нарушений, будут приниматься соответствующие решения. От „Абсолют-Агро“ поступило письмо о принятых ими мерами и обещанием не допускать подобные нарушения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Так же сообщается, что компания, которая закупала у «Абсолют-Агро» печень индейки, лишилась деклараций соответствия на свою продукцию. Как пояснили в Россельхознадзоре, фирма «Привет, паштет» из ХМАО получила эти декларации в несуществующих лабораториях. Ранее URA.RU рассказало, что «Абсолют-Агро» производила полуфабрикаты из сырья неизвестного происхождения. Долги компании на данный момент превышают 393 млн рублей.