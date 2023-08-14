14 августа 2023

Россельхознадзор взял под контроль тюменского производителя продуктов из индейки

Тюменская компания «Абсолют-Агро» попала под наблюдение Россельхознадзора из-за нарушений
© Служба новостей «URA.RU»
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Мясные ряды в ЦПКиО Гагарина. Рынок. Торговля. Продукты. Челябинск, птица, индейка, мясо
Тюменская агрокомпания производила полуфабрикаты из неизвестного сырья Фото:

Тюменская компания «Абсолют-Агро» попала под особый контроль регионального управления Россельхознадзора после того, как у нее обнаружили нарушения ветеринарного законодательства. Владельцам предприятия предстоит исправить нарушения и заслужить доверия контролирующих структур, пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Управление продолжить проводить мониторинг в ФГИС „Меркурий“ относительно „Абсолют-Агро“. В случае повторных нарушений, будут приниматься соответствующие решения. От „Абсолют-Агро“ поступило письмо о принятых ими мерами и обещанием не допускать подобные нарушения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

Так же сообщается, что компания, которая закупала у «Абсолют-Агро» печень индейки, лишилась деклараций соответствия на свою продукцию. Как пояснили в Россельхознадзоре, фирма «Привет, паштет» из ХМАО получила эти декларации в несуществующих лабораториях.

Ранее URA.RU рассказало, что «Абсолют-Агро» производила полуфабрикаты из сырья неизвестного происхождения. Долги компании на данный момент превышают 393 млн рублей.

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Тюменская компания «Абсолют-Агро» попала под особый контроль регионального управления Россельхознадзора после того, как у нее обнаружили нарушения ветеринарного законодательства. Владельцам предприятия предстоит исправить нарушения и заслужить доверия контролирующих структур, пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Управление продолжить проводить мониторинг в ФГИС „Меркурий“ относительно „Абсолют-Агро“. В случае повторных нарушений, будут приниматься соответствующие решения. От „Абсолют-Агро“ поступило письмо о принятых ими мерами и обещанием не допускать подобные нарушения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Так же сообщается, что компания, которая закупала у «Абсолют-Агро» печень индейки, лишилась деклараций соответствия на свою продукцию. Как пояснили в Россельхознадзоре, фирма «Привет, паштет» из ХМАО получила эти декларации в несуществующих лабораториях. Ранее URA.RU рассказало, что «Абсолют-Агро» производила полуфабрикаты из сырья неизвестного происхождения. Долги компании на данный момент превышают 393 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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