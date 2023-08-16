Специалист по ГО и ЧС Баженов заявил о нехватке 20 тысяч пожарных

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение огня, частный сектор, пожарный в каске
Расследованием пожаров занимаются сотрудники МЧС, сказал Олег Бажанов Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В России образовалась нехватка порядка 20 тысяч пожарных. Об этом в беседе с URA.RU сообщил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС, подполковник запаса и независимый эксперт университета «Синергия» Олег Бажанов.

«В МЧС России не хватает более 20 тысяч пожарных. Существует множество проблем: от нехватки кадров и топлива до проблем с обмундированием и поисково-спасательных формирований и авиации МЧС», — сказал Олег Бажанов.

Все, что связано с горением находится в ведении данной структуры, отметил полковник запаса. «Мониторингом пожаров и расследованием их причин в России занимается Государственная пожарная служба. Органом, отвечающим за контроль и управление территориальными органами, является Департамент надзорной деятельности и профилактической работы (Госпожнадзор). Оба ведомства входят в состав МЧС. Пожарные инспекторы проводят расследования пожаров, нарушений правил и требований пожарной безопасности», — добавил эксперт.

По словам генерального директора и основателя экологического сервиса «Сохрани лес», участника фонда «Сколково» Андрея Хорошилова, региональные власти выделяют недостаточно средств для противопожарных мер. Это выливается в нехватку инструментов для мониторинга природных возгораний и неукомплектованность кадров. Также занижаются данные по лесным пожарам из-за страха перед федеральными властями, подчеркивал член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко.

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В России образовалась нехватка порядка 20 тысяч пожарных. Об этом в беседе с URA.RU сообщил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС, подполковник запаса и независимый эксперт университета «Синергия» Олег Бажанов. «В МЧС России не хватает более 20 тысяч пожарных. Существует множество проблем: от нехватки кадров и топлива до проблем с обмундированием и поисково-спасательных формирований и авиации МЧС», — сказал Олег Бажанов. Все, что связано с горением находится в ведении данной структуры, отметил полковник запаса. «Мониторингом пожаров и расследованием их причин в России занимается Государственная пожарная служба. Органом, отвечающим за контроль и управление территориальными органами, является Департамент надзорной деятельности и профилактической работы (Госпожнадзор). Оба ведомства входят в состав МЧС. Пожарные инспекторы проводят расследования пожаров, нарушений правил и требований пожарной безопасности», — добавил эксперт. По словам генерального директора и основателя экологического сервиса «Сохрани лес», участника фонда «Сколково» Андрея Хорошилова, региональные власти выделяют недостаточно средств для противопожарных мер. Это выливается в нехватку инструментов для мониторинга природных возгораний и неукомплектованность кадров. Также занижаются данные по лесным пожарам из-за страха перед федеральными властями, подчеркивал член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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