Специалист по ГО и ЧС Баженов заявил о нехватке 20 тысяч пожарных

16 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Расследованием пожаров занимаются сотрудники МЧС, сказал Олег Бажанов Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В России образовалась нехватка порядка 20 тысяч пожарных. Об этом в беседе с URA.RU сообщил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС, подполковник запаса и независимый эксперт университета «Синергия» Олег Бажанов. «В МЧС России не хватает более 20 тысяч пожарных. Существует множество проблем: от нехватки кадров и топлива до проблем с обмундированием и поисково-спасательных формирований и авиации МЧС», — сказал Олег Бажанов. Все, что связано с горением находится в ведении данной структуры, отметил полковник запаса. «Мониторингом пожаров и расследованием их причин в России занимается Государственная пожарная служба. Органом, отвечающим за контроль и управление территориальными органами, является Департамент надзорной деятельности и профилактической работы (Госпожнадзор). Оба ведомства входят в состав МЧС. Пожарные инспекторы проводят расследования пожаров, нарушений правил и требований пожарной безопасности», — добавил эксперт. По словам генерального директора и основателя экологического сервиса «Сохрани лес», участника фонда «Сколково» Андрея Хорошилова, региональные власти выделяют недостаточно средств для противопожарных мер. Это выливается в нехватку инструментов для мониторинга природных возгораний и неукомплектованность кадров. Также занижаются данные по лесным пожарам из-за страха перед федеральными властями, подчеркивал член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России образовалась нехватка порядка 20 тысяч пожарных. Об этом в беседе с URA.RU сообщил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС, подполковник запаса и независимый эксперт университета «Синергия» Олег Бажанов. «В МЧС России не хватает более 20 тысяч пожарных. Существует множество проблем: от нехватки кадров и топлива до проблем с обмундированием и поисково-спасательных формирований и авиации МЧС», — сказал Олег Бажанов. Все, что связано с горением находится в ведении данной структуры, отметил полковник запаса. «Мониторингом пожаров и расследованием их причин в России занимается Государственная пожарная служба. Органом, отвечающим за контроль и управление территориальными органами, является Департамент надзорной деятельности и профилактической работы (Госпожнадзор). Оба ведомства входят в состав МЧС. Пожарные инспекторы проводят расследования пожаров, нарушений правил и требований пожарной безопасности», — добавил эксперт. По словам генерального директора и основателя экологического сервиса «Сохрани лес», участника фонда «Сколково» Андрея Хорошилова, региональные власти выделяют недостаточно средств для противопожарных мер. Это выливается в нехватку инструментов для мониторинга природных возгораний и неукомплектованность кадров. Также занижаются данные по лесным пожарам из-за страха перед федеральными властями, подчеркивал член Международного социально-экологического союза, общественный деятель Михаил Юрченко.