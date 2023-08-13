Эколог Хорошилов: региональные власти мало финансируют противодействие лесным пожарам

14 августа 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Лесники получают низкие зарплаты, поэтому многие вакансии не доукомплектованы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Региональные власти выделяют недостаточно средств для противопожарных мер, что выливается в нехватку инструментов для мониторинга природных возгораний и неукомплектованность кадров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково», Андрей Хорошилов. «Нехватка инструментов для мониторинга лесных пожаров, например, таких как беспилотники, которые могли бы вести повсеместный осмотр территории и вовремя сообщать о возникшем пожаре, что позволило бы быстрее реагировать и тушить очаги возгораний. Недостаток финансирования в части противопожарных мер и техники. Зачастую автопарк лесничеств очень старый и давно не обновлялся и существует лишь на энтузиазме местных „кулибиных“. В итоге на обширные территории очень низкая концентрация техники, причем старой», — сказал Андрей Хорошилов. «Кадровые проблемы. Лесники получают низкие зарплаты, поэтому многие вакансии не доукомплектованы, что сказывается на численности кадрового состава. Если власти смогут повысить привлекательность вакансий, например, за счет субсидий, предоставления жилья и льготной ипотеке, это позволило бы привлекать, в том числе молодежь. Нехватка образовательных программ и подготовки профессиональных кадров», — добавил эколог. Чтобы снизить количество возгораний в лесу, необходимо выявлять первопричину их возникновения и, исходя из этого, минимизировать их в будущем. Расследованием занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений. Помимо этого, на их решения могут влиять третьи стороны. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональные власти выделяют недостаточно средств для противопожарных мер, что выливается в нехватку инструментов для мониторинга природных возгораний и неукомплектованность кадров. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково», Андрей Хорошилов. «Нехватка инструментов для мониторинга лесных пожаров, например, таких как беспилотники, которые могли бы вести повсеместный осмотр территории и вовремя сообщать о возникшем пожаре, что позволило бы быстрее реагировать и тушить очаги возгораний. Недостаток финансирования в части противопожарных мер и техники. Зачастую автопарк лесничеств очень старый и давно не обновлялся и существует лишь на энтузиазме местных „кулибиных“. В итоге на обширные территории очень низкая концентрация техники, причем старой», — сказал Андрей Хорошилов. «Кадровые проблемы. Лесники получают низкие зарплаты, поэтому многие вакансии не доукомплектованы, что сказывается на численности кадрового состава. Если власти смогут повысить привлекательность вакансий, например, за счет субсидий, предоставления жилья и льготной ипотеке, это позволило бы привлекать, в том числе молодежь. Нехватка образовательных программ и подготовки профессиональных кадров», — добавил эколог. Чтобы снизить количество возгораний в лесу, необходимо выявлять первопричину их возникновения и, исходя из этого, минимизировать их в будущем. Расследованием занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений. Помимо этого, на их решения могут влиять третьи стороны. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.