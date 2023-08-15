МО РФ сообщило об ударах по ключевым предприятиям военной промышленности Украины

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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
В Минобороны РФ сообщили, что украинский военно-промышленный комплекс несет большой ущерб Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы совершили удар по украинским предприятиям военной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, все объекты поражены.

«Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима», — сообщило ведомство. Отмечается, что задача выполнена, все назначенные объекты уничтожены. Украинский военно-промышленный комплекс несет большой ущерб.

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Российские силы совершили удар по украинским предприятиям военной промышленности. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, все объекты поражены. «Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима», — сообщило ведомство. Отмечается, что задача выполнена, все назначенные объекты уничтожены. Украинский военно-промышленный комплекс несет большой ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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