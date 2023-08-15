Курганские риелторы ожидают изменение спроса на ипотеку

Снижение спроса на ипотеку будет недолгим, по мнению экспертов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На курганском рынке недвижимости ожидают снижение спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки Центробанком РФ до 12% годовых. Информацией об этом с URA.RU поделились эксперты города Курган.

«Судя по прошлым подобным ситуациям, конечно, было какое-то затишье. Около месяца. Но все равно людям надо решать свои жилищные вопросы», — поделилась специалист агентства недвижимости «Этажи» Елена Кабакова.

Риелтор агентства Best Realt Екатерина Кравцова сообщила, что спрос однозначно изменится. Утверждать, как именно отразится на рынке изменение, не стала. Также, по прогнозу специалиста, вслед за ставкой вырастет цена на объекты недвижимости.

Специалист агентства недвижимости «Наш городок» согласилась с тем, что возможен спад спроса на недолгий период. Риелтор отметила, что важную роль в спросе играют семейные обстоятельства, поэтому ранее люди оформляли ипотеку на жилье даже под 20% годовых. 15 августа ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Решение было принято в связи с резким падением рубля.

Ранее URA.RU писало, что курганцы с одобренной ипотекой опасаются повышения ставки. Эксперты утверждают, что людей, которым банк одобрил определенный процент, изменения не коснутся.