Глава СК заинтересовался делом свердловчанина, которого застрелили в кафе

15 августа 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

В туалете в Каменске-Уральском во время конфликта застрелили КМС по боксу Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве кандидата в мастера спорта по боксу в кафе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. Тело мужчины обнаружили в туалете заведения с огнестрельными ранениями. «Следственными органами СКР по Свердловской области по факту убийства 12 августа 2023 года в одном из кафе города Каменск-Уральского местного жителя расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало об убийстве мужчины в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском. Данное заведение уже не первый раз попадает в криминальные сводки города.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве кандидата в мастера спорта по боксу в кафе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. Тело мужчины обнаружили в туалете заведения с огнестрельными ранениями. «Следственными органами СКР по Свердловской области по факту убийства 12 августа 2023 года в одном из кафе города Каменск-Уральского местного жителя расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало об убийстве мужчины в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском. Данное заведение уже не первый раз попадает в криминальные сводки города.