Глава СК заинтересовался делом свердловчанина, которого застрелили в кафе

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Грузинское кафе «КОТЭ». Екатеринбург , грузинское кафе котэ, кафе котэ
В туалете в Каменске-Уральском во время конфликта застрелили КМС по боксу Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве кандидата в мастера спорта по боксу в кафе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. Тело мужчины обнаружили в туалете заведения с огнестрельными ранениями.

«Следственными органами СКР по Свердловской области по факту убийства 12 августа 2023 года в одном из кафе города Каменск-Уральского местного жителя расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало об убийстве мужчины в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском. Данное заведение уже не первый раз попадает в криминальные сводки города.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по делу об убийстве кандидата в мастера спорта по боксу в кафе «Джой» в Каменске-Уральском (Свердловская область). Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. Тело мужчины обнаружили в туалете заведения с огнестрельными ранениями. «Следственными органами СКР по Свердловской области по факту убийства 12 августа 2023 года в одном из кафе города Каменск-Уральского местного жителя расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало об убийстве мужчины в ночном клубе «Джой» в Каменске-Уральском. Данное заведение уже не первый раз попадает в криминальные сводки города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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