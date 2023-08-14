Пермяк отправился в колонию строго режима из-за долга по алиментам

15 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину в шести месяцам лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель г. Оса в Пермском крае осужден из-за долга по алиментам. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте, он приговорен к шести месяцем лишения свободы в колонии строгого режима. «Осинский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Общая сумма задолженности по выплатам составила более 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Осужденный житель не пытался трудоустроиться официально, чтобы выплачивать алименты. А неофициальные доходы, полученные в ходе случайных заработков, тратил на себя и свои нужды. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что задолжавший по алиментам пермяк прятался от приставов в пруду. А другую жительницу края, уклонявшуюся от исполнения обязательств, задержали прямо на собственной свадьбе.

Житель г. Оса в Пермском крае осужден из-за долга по алиментам. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте, он приговорен к шести месяцем лишения свободы в колонии строгого режима. «Осинский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Общая сумма задолженности по выплатам составила более 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Осужденный житель не пытался трудоустроиться официально, чтобы выплачивать алименты. А неофициальные доходы, полученные в ходе случайных заработков, тратил на себя и свои нужды. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что задолжавший по алиментам пермяк прятался от приставов в пруду. А другую жительницу края, уклонявшуюся от исполнения обязательств, задержали прямо на собственной свадьбе.