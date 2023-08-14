14 августа 2023

Пермяк отправился в колонию строго режима из-за долга по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Суд приговорил мужчину в шести месяцам лишения свободы Фото:

Житель г. Оса в Пермском крае осужден из-за долга по алиментам. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте, он приговорен к шести месяцем лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осинский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Общая сумма задолженности по выплатам составила более 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Осужденный житель не пытался трудоустроиться официально, чтобы выплачивать алименты. А неофициальные доходы, полученные в ходе случайных заработков, тратил на себя и свои нужды. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что задолжавший по алиментам пермяк прятался от приставов в пруду. А другую жительницу края, уклонявшуюся от исполнения обязательств, задержали прямо на собственной свадьбе.

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Житель г. Оса в Пермском крае осужден из-за долга по алиментам. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте, он приговорен к шести месяцем лишения свободы в колонии строгого режима. «Осинский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Общая сумма задолженности по выплатам составила более 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Осужденный житель не пытался трудоустроиться официально, чтобы выплачивать алименты. А неофициальные доходы, полученные в ходе случайных заработков, тратил на себя и свои нужды. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что задолжавший по алиментам пермяк прятался от приставов в пруду. А другую жительницу края, уклонявшуюся от исполнения обязательств, задержали прямо на собственной свадьбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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