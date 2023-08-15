Пермские власти ищут застройщика, который превратит в жилую зону сельский пустырь

Пермские власти объявили аукцион по комплексной застройке во Фролах

На земельном участке разрешено строить жилые многоэтажки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минимущества Пермского края через торги ищет застройщика, который займется комплексным развитием незастроенной территории в селе Фролы. Речь о пустующем земельном участке площадью около 12 гектаров в районе Институтской улицы и Профессорского переулка. Начальная цена контракта составляет 14,2 млн рублей.

«Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в 11,97 гектаров в селе Фролы Пермского муниципального округа. Вид разрешенного использования — для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Начальная цена — 14,2 млн рублей, размер задатка — 11,4 млн рублей, шаг торговой сессии — 570 тысяч рублей», — сообщается в описании лота в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

Согласно конкурсной документации, на участке можно строить жилые дома до 15 этажей, в том числе с подземным уровнем. Также на территории разрешено строительство детского сада, школы, магазинов и спортивных площадок. Данная земля находится рядом с земельным участком, на котором также в рамках комплексного развития территории возводится жилой комплекс «Новая Пермь».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в рамках комплексного развития территории хотят построить новый жилой комплекс. Он разместится на месте бывшего мясокомбината.