15 августа 2023

В Кургане из-за подготовки ко Дню города перекроют часть дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , ул Гоголя
В Кургане из-за репетиции Дня города перекроют часть улицы Гоголя Фото:

В Кургане из-за подготовки к празднованию Дня города 17 августа частично перекроют движение транспорта по улице Гоголя. Соответствующая информация размещена на сайте администрации.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением репетиции праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города 17 августа 2023 года по ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского», — говорится в постановлении. Ограничение будет действовать с 16:30 до 19:30.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за Дня города 19 августа так же перекроют часть улицы Гоголя. Запрет на движение транспорта будет действовать с 06:00 до 23:00 часов.

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В Кургане из-за подготовки к празднованию Дня города 17 августа частично перекроют движение транспорта по улице Гоголя. Соответствующая информация размещена на сайте администрации. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением репетиции праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города 17 августа 2023 года по ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского», — говорится в постановлении. Ограничение будет действовать с 16:30 до 19:30. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за Дня города 19 августа так же перекроют часть улицы Гоголя. Запрет на движение транспорта будет действовать с 06:00 до 23:00 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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