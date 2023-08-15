В Кургане из-за подготовки ко Дню города перекроют часть дорог

16 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за репетиции Дня города перекроют часть улицы Гоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за подготовки к празднованию Дня города 17 августа частично перекроют движение транспорта по улице Гоголя. Соответствующая информация размещена на сайте администрации. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением репетиции праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города 17 августа 2023 года по ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского», — говорится в постановлении. Ограничение будет действовать с 16:30 до 19:30. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за Дня города 19 августа так же перекроют часть улицы Гоголя. Запрет на движение транспорта будет действовать с 06:00 до 23:00 часов.

В Кургане из-за подготовки к празднованию Дня города 17 августа частично перекроют движение транспорта по улице Гоголя. Соответствующая информация размещена на сайте администрации. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта в связи с проведением репетиции праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города 17 августа 2023 года по ул. Гоголя на участке от ул. Ленина до ул. Володарского», — говорится в постановлении. Ограничение будет действовать с 16:30 до 19:30. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за Дня города 19 августа так же перекроют часть улицы Гоголя. Запрет на движение транспорта будет действовать с 06:00 до 23:00 часов.