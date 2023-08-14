В Кургане из-за Дня города перекроют часть улицы Гоголя

15 августа 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Курганцы не смогут проехать по участку улицы Гоголя из-за Дня города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за празднования Дня города частично перекроют для водителей улицу Гоголя. Соответствующая информация появилась в официальной группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, 19 августа с 06:00 до 23:00 часов будет закрыт для проезда ряд участков городских улиц. В указанный период времени движение будет закрыто по улице Гоголя на участке от Ленина до Томина, по улице Володарского на участке от Гоголя до К. Маркса и на улице Пушкина на участке от Ленина до Комсомольской», — указано в посте сообщества «Город Курган». На данный участках также будет запрещено останавливаться всем видам транспорта. Сообщается, что с 22:00 18 августа по 23:00 19 августа будут запрещены остановка и стоянка всех машин на парковке около площади имени Ленина и рядом с кинотеатром «России». Также запрещено останавливаться на парковочной площадке рядом Курганского театра драмы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане запретят продавать алкоголь на Дне города. В постановлении мэрии будет действовать 19 августа с 8:00 до 23:00.

В Кургане из-за празднования Дня города частично перекроют для водителей улицу Гоголя. Соответствующая информация появилась в официальной группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, 19 августа с 06:00 до 23:00 часов будет закрыт для проезда ряд участков городских улиц. В указанный период времени движение будет закрыто по улице Гоголя на участке от Ленина до Томина, по улице Володарского на участке от Гоголя до К. Маркса и на улице Пушкина на участке от Ленина до Комсомольской», — указано в посте сообщества «Город Курган». На данный участках также будет запрещено останавливаться всем видам транспорта. Сообщается, что с 22:00 18 августа по 23:00 19 августа будут запрещены остановка и стоянка всех машин на парковке около площади имени Ленина и рядом с кинотеатром «России». Также запрещено останавливаться на парковочной площадке рядом Курганского театра драмы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане запретят продавать алкоголь на Дне города. В постановлении мэрии будет действовать 19 августа с 8:00 до 23:00.