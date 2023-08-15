В мэрию курганского округа вернули замглавы, которого увольняли по указанию Шумкова

16 августа 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

В Целинном округе исполняющим обязанности замглавы по ЖКХ назначен ранее уволенный за некачественную работу чиновник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Целинном округе Курганской области вернули на работу заместителя главы по строительству и ЖКХ Виктора Мартынова, который ранее ушел в отставку по распоряжению губернатора Вадима Шумкова. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местным властям. «Глава Петр Скоробогатов представил команду новых замов. Один из них, назначенный и. о. замглавы по вопросам ЖКХ и строительства Виктор Мартынов. Пару лет назад он был со скандалом уволен по личному распоряжению губернатора», — сообщают источники. Будучи заместителем главы по ЖКХ, он якобы лоббировал интересы МУП «Водоканал», которым руководил его отец. Одни источники, связанные с местными властями уверены, что причиной возвращения на работу Мартынова послужил кадровый голод в мэрии. Другие же инсайдеры не исключают, что местные чиновники страхуются на случай срыва сроков ремонта школ и подготовки к отопительному сезону. Они готовят ответственного, которым будет не жалко пожертвовать. На своей странице «ВКонтакте» глава Целинного округа Петр Скоробогатов помимо Виктора Мартынова также представил и других своих заместителей. «Представляю команду своих замов. Замглавы округа Людмила Акулова, заместитель по вопросам соцразвития Елена Гарипова, и замглавы по вопросам экономического развития Надежда Черепанова», — написал в посте Скоробогатов.



URA.RU не удалось получить комментарий от главы Целинного округа и его заместителя Мартынова. В приемной ответили, что на данный момент они заняты работой по округу.



Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе не смогли своевременно выполнить поручения губернатора Курганской области Шумкова по наведению порядка в скверах, парках и улицах муниципалитета. На тот момент за все это отвечал заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства Виктор Мартынов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Целинном округе Курганской области вернули на работу заместителя главы по строительству и ЖКХ Виктора Мартынова, который ранее ушел в отставку по распоряжению губернатора Вадима Шумкова. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местным властям. «Глава Петр Скоробогатов представил команду новых замов. Один из них, назначенный и. о. замглавы по вопросам ЖКХ и строительства Виктор Мартынов. Пару лет назад он был со скандалом уволен по личному распоряжению губернатора», — сообщают источники. Будучи заместителем главы по ЖКХ, он якобы лоббировал интересы МУП «Водоканал», которым руководил его отец. Одни источники, связанные с местными властями уверены, что причиной возвращения на работу Мартынова послужил кадровый голод в мэрии. Другие же инсайдеры не исключают, что местные чиновники страхуются на случай срыва сроков ремонта школ и подготовки к отопительному сезону. Они готовят ответственного, которым будет не жалко пожертвовать. На своей странице «ВКонтакте» глава Целинного округа Петр Скоробогатов помимо Виктора Мартынова также представил и других своих заместителей. «Представляю команду своих замов. Замглавы округа Людмила Акулова, заместитель по вопросам соцразвития Елена Гарипова, и замглавы по вопросам экономического развития Надежда Черепанова», — написал в посте Скоробогатов. URA.RU не удалось получить комментарий от главы Целинного округа и его заместителя Мартынова. В приемной ответили, что на данный момент они заняты работой по округу. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе не смогли своевременно выполнить поручения губернатора Курганской области Шумкова по наведению порядка в скверах, парках и улицах муниципалитета. На тот момент за все это отвечал заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства Виктор Мартынов.