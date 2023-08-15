15 августа 2023

В мэрию курганского округа вернули замглавы, которого увольняли по указанию Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, кресло главы
В Целинном округе исполняющим обязанности замглавы по ЖКХ назначен ранее уволенный за некачественную работу чиновник Фото:

В Целинном округе Курганской области вернули на работу заместителя главы по строительству и ЖКХ Виктора Мартынова, который ранее ушел в отставку по распоряжению губернатора Вадима Шумкова. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местным властям.

«Глава Петр Скоробогатов представил команду новых замов. Один из них, назначенный и. о. замглавы по вопросам ЖКХ и строительства Виктор Мартынов. Пару лет назад он был со скандалом уволен по личному распоряжению губернатора», — сообщают источники. Будучи заместителем главы по ЖКХ, он якобы лоббировал интересы МУП «Водоканал», которым руководил его отец.

Одни источники, связанные с местными властями уверены, что причиной возвращения на работу Мартынова послужил кадровый голод в мэрии. Другие же инсайдеры не исключают, что местные чиновники страхуются на случай срыва сроков ремонта школ и подготовки к отопительному сезону. Они готовят ответственного, которым будет не жалко пожертвовать.

На своей странице «ВКонтакте» глава Целинного округа Петр Скоробогатов помимо Виктора Мартынова также представил и других своих заместителей. «Представляю команду своих замов. Замглавы округа Людмила Акулова, заместитель по вопросам соцразвития Елена Гарипова, и замглавы по вопросам экономического развития Надежда Черепанова», — написал в посте Скоробогатов.

URA.RU не удалось получить комментарий от главы Целинного округа и его заместителя Мартынова. В приемной ответили, что на данный момент они заняты работой по округу.

Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе не смогли своевременно выполнить поручения губернатора Курганской области Шумкова по наведению порядка в скверах, парках и улицах муниципалитета. На тот момент за все это отвечал заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства Виктор Мартынов.

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В Целинном округе Курганской области вернули на работу заместителя главы по строительству и ЖКХ Виктора Мартынова, который ранее ушел в отставку по распоряжению губернатора Вадима Шумкова. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к местным властям. «Глава Петр Скоробогатов представил команду новых замов. Один из них, назначенный и. о. замглавы по вопросам ЖКХ и строительства Виктор Мартынов. Пару лет назад он был со скандалом уволен по личному распоряжению губернатора», — сообщают источники. Будучи заместителем главы по ЖКХ, он якобы лоббировал интересы МУП «Водоканал», которым руководил его отец. Одни источники, связанные с местными властями уверены, что причиной возвращения на работу Мартынова послужил кадровый голод в мэрии. Другие же инсайдеры не исключают, что местные чиновники страхуются на случай срыва сроков ремонта школ и подготовки к отопительному сезону. Они готовят ответственного, которым будет не жалко пожертвовать. На своей странице «ВКонтакте» глава Целинного округа Петр Скоробогатов помимо Виктора Мартынова также представил и других своих заместителей. «Представляю команду своих замов. Замглавы округа Людмила Акулова, заместитель по вопросам соцразвития Елена Гарипова, и замглавы по вопросам экономического развития Надежда Черепанова», — написал в посте Скоробогатов. URA.RU не удалось получить комментарий от главы Целинного округа и его заместителя Мартынова. В приемной ответили, что на данный момент они заняты работой по округу. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе не смогли своевременно выполнить поручения губернатора Курганской области Шумкова по наведению порядка в скверах, парках и улицах муниципалитета. На тот момент за все это отвечал заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства Виктор Мартынов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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