Задержаны подозреваемые в жестоком избиении челябинца

В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в избиении и переезде на автомобиле одного из жителей города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Советский“ УМВД России по Челябинска установили лиц, причастных к нанесению телесных повреждений местному жителю во дворе дома по улице Монакова. Сейчас данные граждане находятся в отделе полиции, с ними работают стражи порядка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.
В ведомстве отметили, что ситуацией заинтересовалось руководство УМВД Челябинска. Расследование находится на контроле.
Нападение на челябинца было спланировано. Сначала подозреваемые вынудили его выйти на улицу, позвонив в домофон. После чего напали сзади, избили и переехали на автомобиле. Отец потерпевшего считает, что причиной нападения могла стать ревность.
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