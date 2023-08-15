Задержаны подозреваемые в жестоком избиении челябинца

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Подозреваемые доставлены в отдел полиции Фото:

В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в избиении и переезде на автомобиле одного из жителей города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Советский“ УМВД России по Челябинска установили лиц, причастных к нанесению телесных повреждений местному жителю во дворе дома по улице Монакова. Сейчас данные граждане находятся в отделе полиции, с ними работают стражи порядка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве отметили, что ситуацией заинтересовалось руководство УМВД Челябинска. Расследование находится на контроле.

Нападение на челябинца было спланировано. Сначала подозреваемые вынудили его выйти на улицу, позвонив в домофон. После чего напали сзади, избили и переехали на автомобиле. Отец потерпевшего считает, что причиной нападения могла стать ревность.

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В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в избиении и переезде на автомобиле одного из жителей города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Советский“ УМВД России по Челябинска установили лиц, причастных к нанесению телесных повреждений местному жителю во дворе дома по улице Монакова. Сейчас данные граждане находятся в отделе полиции, с ними работают стражи порядка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции. В ведомстве отметили, что ситуацией заинтересовалось руководство УМВД Челябинска. Расследование находится на контроле. Нападение на челябинца было спланировано. Сначала подозреваемые вынудили его выйти на улицу, позвонив в домофон. После чего напали сзади, избили и переехали на автомобиле. Отец потерпевшего считает, что причиной нападения могла стать ревность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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