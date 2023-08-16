Экономист Финогенова раскрыла, как россияне могут путешествовать со скидкой

Экономист Финогенова: льготы на путешествия есть у молодежи и пенсионеров

В России существует порядка 300 льготных направлений для путешествий, сказала Юлия Финогенова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи могут покупать билеты на поезда и самолеты по сниженным ценам. Об этом URA.RU сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Пенсионеры покупают билеты со скидкой, но есть определенные окна, в которые они должны попасть, когда нет сезонного спроса на билеты, связанного с отпусками и праздниками. Например, льгота действует с 10 января по 24 апреля, потом с 16 мая по 31 мая. Летом начинается нельготный период», — сказала Юлия Финогенова.

Также есть определенные маршруты, авиабилеты на которые стоят дешевле, отметила экономист. «Минтранс выделяет такие социально-значимые направления, как Дальний Восток, Калининград, Грозный, Курган, Сочи — всего их примерно 300. Туда тоже субсидируются билеты», — сообщила собеседница агентства.

Существуют несколько категорий льготников, которые могут поучаствовать в этой программе:

• Молодежь в возрасте до 23 лет;

• Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет;

• Пассажиры с инвалидностью I группы любого возраста;

• Пассажиры с инвалидностью с детства II и III групп;

• Сопровождающий инвалида I группы или ребенка с инвалидностью;

• Многодетные семьи с удостоверением, подтверждающим их статус.

Есть возможность получить билеты на поезд бесплатно, отметила экономист. «Пенсионерам со статусом Героя Советского Союза, Героя РФ, полным кавалерам ордена Славы можно ездить в вагонах любых категорий бесплатно по два раза в год из личной необходимости и один раз к месту лечения. Их перевозка полностью субсидируется государством. Еще существуют пенсионеры с более низким статусом: Герой Социалистического Труда, Герой Трудовой Славы, Орденом за службу Родине трех степеней — им можно ездить только один раз в год, но на тех же условиях», — добавила эксперт.