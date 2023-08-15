Экс-агент ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ завершится через месяц

16 августа 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

ВСУ придется завершить наступление, считает экс-агент ЦРУ Джонсон Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Через месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратят контрнаступление. Такое мнение высказал экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон. «Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, украинская сторона несет большие потери на поле боя. Он уверен, что у Киева закончилось вооружение, поэтому ВСУ будут вынуждены прекратить наступление. ВСУ должны постараться совершить прорыв до начала ноября, поскольку погодные условия скоро не позволят совершать масштабные маневры, считает бывший лейтенант-коммандер армии США Джон Нагл. В частности, украинский военный аналитик Олег Стариков отмечает неудачу ВСУ в контрнаступлении и говорит, что имеющиеся силы и военная техника не способны прорвать эту линию обороны.

Через месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратят контрнаступление. Такое мнение высказал экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон. «Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, украинская сторона несет большие потери на поле боя. Он уверен, что у Киева закончилось вооружение, поэтому ВСУ будут вынуждены прекратить наступление. ВСУ должны постараться совершить прорыв до начала ноября, поскольку погодные условия скоро не позволят совершать масштабные маневры, считает бывший лейтенант-коммандер армии США Джон Нагл. В частности, украинский военный аналитик Олег Стариков отмечает неудачу ВСУ в контрнаступлении и говорит, что имеющиеся силы и военная техника не способны прорвать эту линию обороны.