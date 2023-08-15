Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин передал привет землякам с передовой. Во время визита представителей регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ) он на видео поблагодарил всех причастных к помощи бойцам.
«Со Старомлиновки окапываемся. Молодцы, привезли [гуманитарный груз]! Физраствор нам сейчас очень пригодится. В том же духе продолжаем», — сообщил «Ангел» на видео, опубликованном пресс-службой ОНФ.
Военнослужащий передал большой привет всем жителям Челябинской области. По его словам, ОНФ был последним, кто покидал Урожайное. Однако, все стояли до конца. Пока командующий восточным военным округом генерал-лейтенант Андрей Кузьменко не отдал приказ, никто не покинул своих позиций, уточнил замкомандира полка.
«Ангел» участвует в спецоперации с марта 2022 года. Его группа прославилась при освобождении Мариуполя. Бойцы на себе выносили из-под обстрела раненных, напуганных детей. Только в Мариуполе Гагарин спас свыше 360 детских жизней.
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