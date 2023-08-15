Среди поваров пермских заводов выявят лучшего

В Перми пройдут соревнования поваров промышленных предприятий

16 августа 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

За 120 минут поварам предстоит приготовить три обеда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми пройдут кулинарные соревнования среди поваров, работающих на промышленных предприятиях. Свои навыки уже готовы продемонстрировать работники десятка заводов, говорят организаторы. «Свое участие в конкурсных испытаниях подтвердили порядка 10 предприятий края, среди них — „Уралкалий“, „Ависма“, „Камкабель“, „Соликамскбумпром“ и другие. Прием заявок на участие в номинации открыт до 20 августа», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Поварам за 120 минут нужно будет разработать и приготовить три комплексных обеда. Продукты у них будут одинаковые, как отмечается, только от пермских производителей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет российский чемпионат пиццайоло. Мастеров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Оба мероприятия — часть Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева.

В Перми пройдут кулинарные соревнования среди поваров, работающих на промышленных предприятиях. Свои навыки уже готовы продемонстрировать работники десятка заводов, говорят организаторы. «Свое участие в конкурсных испытаниях подтвердили порядка 10 предприятий края, среди них — „Уралкалий“, „Ависма“, „Камкабель“, „Соликамскбумпром“ и другие. Прием заявок на участие в номинации открыт до 20 августа», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Поварам за 120 минут нужно будет разработать и приготовить три комплексных обеда. Продукты у них будут одинаковые, как отмечается, только от пермских производителей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет российский чемпионат пиццайоло. Мастеров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Оба мероприятия — часть Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева.