Среди поваров пермских заводов выявят лучшего

В Перми пройдут кулинарные соревнования среди поваров, работающих на промышленных предприятиях. Свои навыки уже готовы продемонстрировать работники десятка заводов, говорят организаторы.
«Свое участие в конкурсных испытаниях подтвердили порядка 10 предприятий края, среди них — „Уралкалий“, „Ависма“, „Камкабель“, „Соликамскбумпром“ и другие. Прием заявок на участие в номинации открыт до 20 августа», — сообщается на сайте правительства Пермского края.
Поварам за 120 минут нужно будет разработать и приготовить три комплексных обеда. Продукты у них будут одинаковые, как отмечается, только от пермских производителей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет российский чемпионат пиццайоло. Мастеров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Оба мероприятия — часть Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.