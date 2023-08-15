15 августа 2023

Среди поваров пермских заводов выявят лучшего

В Перми пройдут соревнования поваров промышленных предприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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За 120 минут поварам предстоит приготовить три обеда Фото:

В Перми пройдут кулинарные соревнования среди поваров, работающих на промышленных предприятиях. Свои навыки уже готовы продемонстрировать работники десятка заводов, говорят организаторы.

«Свое участие в конкурсных испытаниях подтвердили порядка 10 предприятий края, среди них — „Уралкалий“, „Ависма“, „Камкабель“, „Соликамскбумпром“ и другие. Прием заявок на участие в номинации открыт до 20 августа», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Поварам за 120 минут нужно будет разработать и приготовить три комплексных обеда. Продукты у них будут одинаковые, как отмечается, только от пермских производителей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет российский чемпионат пиццайоло. Мастеров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Оба мероприятия — часть Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева.

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В Перми пройдут кулинарные соревнования среди поваров, работающих на промышленных предприятиях. Свои навыки уже готовы продемонстрировать работники десятка заводов, говорят организаторы. «Свое участие в конкурсных испытаниях подтвердили порядка 10 предприятий края, среди них — „Уралкалий“, „Ависма“, „Камкабель“, „Соликамскбумпром“ и другие. Прием заявок на участие в номинации открыт до 20 августа», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Поварам за 120 минут нужно будет разработать и приготовить три комплексных обеда. Продукты у них будут одинаковые, как отмечается, только от пермских производителей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет российский чемпионат пиццайоло. Мастеров будут определять в трех номинациях: «Классическая пицца», «Авторская пицца» и «Римская пицца». Оба мероприятия — часть Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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