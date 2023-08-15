Контрактники заявили, что не могут помочь родным, поскольку остались без денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермские контрактники, отправляющиеся на спецоперацию, записали коллективное видеообращение. Оно адресовано президенту России, правительству и губернатору Прикамья. В своем обращении военнослужащие заявляют, что не получили обещанные руководством региона материальные выплаты. Видео размещено в паблике «ЧП Березники».

«От лица присутствующих здесь товарищей [обращаемся] ко всем неравнодушным гражданам России, к президенту, правительству. Мы, жители Пермского края, заключившие контракт, и идущие выполнять свой долг перед Родиной. Ни один из находящихся здесь, рядом со мной не получает материальную поддержку от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. У всех у нас дети, внуки, нетрудоспособные близкие родственники, оставшиеся без материальной поддержки с нашей стороны. Как нам собирать детей в школу? Наша просьба, чтобы нас услышали и оказали поддержку», — заявил один из контрактников, которого поддержали его товарищи.

Также военнослужащий отмечает, что уроженцы Прикамья обращались за выплатами, на что им «неоднократно был дан сугубо отрицательный ответ». URA.RU обратилось в пресс-службу губернатора Пермского края, агентству сообщили, что подготовят ответ в ближайшее время.

Ранее краевые власти заявляли, что на поддержку участников спецоперации и их семей из краевой казны было перечислено порядка 700 миллионов рублей. Указанные средства пошли на единовременную выплату военнослужащим, материальную помощь на детей и помощь в случае ранения или гибели военнослужащего.