16 ноября 2022

Пермские власти отправили по 100 тысяч рублей всем мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка, пехотинцы
Большая часть мобилизованных уже получила выплаты от края Фото:
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти отправили всем мобилизованным по 100 тысяч рублей единовременной выплаты. Деньги уже поступили 84% военнослужащим. Остальным они придут в ближайшее время. Информация опубликована в telegram-канале Махонина.

«Все заявления и платежные документы отработаны. 84% выплат поступили на указанные в заявлении счета. Остальные остаются в обработке банков», — отметил губернатор.

Решение о выделении единовременной выплаты Махонин принял в середине октября. Ее получат все резервисты. Причем на любой счет и даже частями на несколько счетов. В том числе из-за такой схемы образовались задержки со стороны банков. Предполагалось, что мобилизованные получат по 100 тысяч после отправки в зону СВО, однако губернатор позже распорядился провести выплату, не дожидаясь этого. Также семьи получили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти отправили всем мобилизованным по 100 тысяч рублей единовременной выплаты. Деньги уже поступили 84% военнослужащим. Остальным они придут в ближайшее время. Информация опубликована в telegram-канале Махонина. «Все заявления и платежные документы отработаны. 84% выплат поступили на указанные в заявлении счета. Остальные остаются в обработке банков», — отметил губернатор. Решение о выделении единовременной выплаты Махонин принял в середине октября. Ее получат все резервисты. Причем на любой счет и даже частями на несколько счетов. В том числе из-за такой схемы образовались задержки со стороны банков. Предполагалось, что мобилизованные получат по 100 тысяч после отправки в зону СВО, однако губернатор позже распорядился провести выплату, не дожидаясь этого. Также семьи получили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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