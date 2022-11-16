Пермские власти отправили по 100 тысяч рублей всем мобилизованным

17 ноября 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Большая часть мобилизованных уже получила выплаты от края Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти отправили всем мобилизованным по 100 тысяч рублей единовременной выплаты. Деньги уже поступили 84% военнослужащим. Остальным они придут в ближайшее время. Информация опубликована в telegram-канале Махонина. «Все заявления и платежные документы отработаны. 84% выплат поступили на указанные в заявлении счета. Остальные остаются в обработке банков», — отметил губернатор. Решение о выделении единовременной выплаты Махонин принял в середине октября. Ее получат все резервисты. Причем на любой счет и даже частями на несколько счетов. В том числе из-за такой схемы образовались задержки со стороны банков. Предполагалось, что мобилизованные получат по 100 тысяч после отправки в зону СВО, однако губернатор позже распорядился провести выплату, не дожидаясь этого. Также семьи получили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти отправили всем мобилизованным по 100 тысяч рублей единовременной выплаты. Деньги уже поступили 84% военнослужащим. Остальным они придут в ближайшее время. Информация опубликована в telegram-канале Махонина. «Все заявления и платежные документы отработаны. 84% выплат поступили на указанные в заявлении счета. Остальные остаются в обработке банков», — отметил губернатор. Решение о выделении единовременной выплаты Махонин принял в середине октября. Ее получат все резервисты. Причем на любой счет и даже частями на несколько счетов. В том числе из-за такой схемы образовались задержки со стороны банков. Предполагалось, что мобилизованные получат по 100 тысяч после отправки в зону СВО, однако губернатор позже распорядился провести выплату, не дожидаясь этого. Также семьи получили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка.