Пермские власти отправили по 100 тысяч рублей всем мобилизованным

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что власти отправили всем мобилизованным по 100 тысяч рублей единовременной выплаты. Деньги уже поступили 84% военнослужащим. Остальным они придут в ближайшее время. Информация опубликована в telegram-канале Махонина.
«Все заявления и платежные документы отработаны. 84% выплат поступили на указанные в заявлении счета. Остальные остаются в обработке банков», — отметил губернатор.
Решение о выделении единовременной выплаты Махонин принял в середине октября. Ее получат все резервисты. Причем на любой счет и даже частями на несколько счетов. В том числе из-за такой схемы образовались задержки со стороны банков. Предполагалось, что мобилизованные получат по 100 тысяч после отправки в зону СВО, однако губернатор позже распорядился провести выплату, не дожидаясь этого. Также семьи получили по 15 тысяч рублей на каждого ребенка.
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