Свердловские силовики раскрыли, как бывший зек заманил в свою квартиру ребенка

Житель Каменск-Уральского попросил 9-летнюю соседку о помощи и запер у себя дома

16 августа 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Девочка пошла к соседу, поскольку с ним общается ее отчим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Каменск-Уральского (Свердловская область), недавно освободившийся из мест лишения свободы, заманил в свою квартиру 9-летнюю девочку, попросив ее помочь найти пульт от телевизора. Освободить ребенка удалось благодаря помощи соседей. Подробности инцидента URA.RU рассказали представители региональных управлений СКР и ГУ МВД России. «В тот день малышка находилась дома с матерью. В это время к окну комнаты на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Девочка узнала его, так как он общается с сожителем ее матери. Сосед попросил ребенка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который где-то затерялся дома. Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Когда пульт был найден, мужчина сказал девочке, что отпустит ее позже. Ее позвонившей матери сосед солгал, что ребенок все еще ищет пульт. Потом мужчина и вовсе заявил перепуганной пленнице: «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам». «Малышка заплакала, в ответ на это мужчина дал ей игровой планшет. Через некоторое время ее мать с улицы подошла к окну и стала требовать вернуть ребенка, и даже припугнула, что позовет на помощь своего сожителя. Пока женщина вместе с соседями вела переговоры и умоляла мужчину вернуть ребенка, девочка, воспользовавшись моментом, сама выбралась через окно», — продолжил Горелых. В ближайшее время ребенка отвезут в больницу, чтобы проверить, не стала ли она жертвой посягательств. «Нетрезвый дебошир доставлен полицейскими в отдел МВД для разбирательства, сейчас жизнь ребенка вне опасности. По этой информации следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ — „Незаконное лишение свободы“», — добавил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Ранее местные жители сообщали, что мужчина удерживал 9-летнюю девочку в своей квартире. По их словам, он недавно вышел из колонии. Освободить пленницу удалось благодаря вмешательству соседей и полиции. Известно, что родители девочки — мать и отчим — имеют за плечами несколько судимостей по разным, в том числе и тяжким, статьям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Каменск-Уральского (Свердловская область), недавно освободившийся из мест лишения свободы, заманил в свою квартиру 9-летнюю девочку, попросив ее помочь найти пульт от телевизора. Освободить ребенка удалось благодаря помощи соседей. Подробности инцидента URA.RU рассказали представители региональных управлений СКР и ГУ МВД России. «В тот день малышка находилась дома с матерью. В это время к окну комнаты на первом этаже подошел мужчина из другого подъезда. Девочка узнала его, так как он общается с сожителем ее матери. Сосед попросил ребенка помочь ему с поиском пульта от телевизора, который где-то затерялся дома. Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Когда пульт был найден, мужчина сказал девочке, что отпустит ее позже. Ее позвонившей матери сосед солгал, что ребенок все еще ищет пульт. Потом мужчина и вовсе заявил перепуганной пленнице: «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам». «Малышка заплакала, в ответ на это мужчина дал ей игровой планшет. Через некоторое время ее мать с улицы подошла к окну и стала требовать вернуть ребенка, и даже припугнула, что позовет на помощь своего сожителя. Пока женщина вместе с соседями вела переговоры и умоляла мужчину вернуть ребенка, девочка, воспользовавшись моментом, сама выбралась через окно», — продолжил Горелых. В ближайшее время ребенка отвезут в больницу, чтобы проверить, не стала ли она жертвой посягательств. «Нетрезвый дебошир доставлен полицейскими в отдел МВД для разбирательства, сейчас жизнь ребенка вне опасности. По этой информации следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ — „Незаконное лишение свободы“», — добавил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Ранее местные жители сообщали, что мужчина удерживал 9-летнюю девочку в своей квартире. По их словам, он недавно вышел из колонии. Освободить пленницу удалось благодаря вмешательству соседей и полиции. Известно, что родители девочки — мать и отчим — имеют за плечами несколько судимостей по разным, в том числе и тяжким, статьям.