К месту происшествия приехали сотрудники полиции, сообщили в соцсети
В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестный мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире одного из домов на улице Лермонтова. Об этом сообщили в соцсети.
«Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения [свободы], приехала полиция», — сообщили в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел примерно в 22 часа 15 августа в квартире дома на улице Лермонтова.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не поступил.
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