15 августа 2023

В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту происшествия приехали сотрудники полиции, сообщили в соцсети Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестный мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире одного из домов на улице Лермонтова. Об этом сообщили в соцсети.

«Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения [свободы], приехала полиция», — сообщили в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел примерно в 22 часа 15 августа в квартире дома на улице Лермонтова.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестный мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире одного из домов на улице Лермонтова. Об этом сообщили в соцсети. «Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения [свободы], приехала полиция», — сообщили в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел примерно в 22 часа 15 августа в квартире дома на улице Лермонтова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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