В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку. Фото

16 августа 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

К месту происшествия приехали сотрудники полиции, сообщили в соцсети Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестный мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире одного из домов на улице Лермонтова. Об этом сообщили в соцсети. «Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения [свободы], приехала полиция», — сообщили в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел примерно в 22 часа 15 августа в квартире дома на улице Лермонтова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не поступил. Фото: сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/kulive

В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестный мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире одного из домов на улице Лермонтова. Об этом сообщили в соцсети. «Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения [свободы], приехала полиция», — сообщили в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел примерно в 22 часа 15 августа в квартире дома на улице Лермонтова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не поступил.