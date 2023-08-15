15 августа 2023

Свердловский боец ЧВК «Вагнер» раскрыл, что удерживает его в компании

Свердловский боец ЧВК «Вагнер»: деньги — не самое главное, что держит в компании
© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Больше всего бойцы ЧВК «Вагнер» ценят в компании уровень подготовки Фото:

Деньги — не самое главное, что удерживает бойцов ЧВК «Вагнер» от того, чтобы перейти в другие военные компании. Есть подразделения, где платят в 2-3 раза больше, чем в «Вагнере», но деньги не прельщают бойцов, рассказал URA.RU один из ветеранов компании.

«Я бы не сказал, что тут большую роль играет денежное довольствие. Есть подразделения, где платят в 2-3 раза больше. Только смысл от этих денег, если ты их потом потратить не сможешь. У нас упор идет именно на подготовку. Все командиры очень строгие и грамотные командиры, а это один из самых важных моментов. Также есть очень серьезные правила, которые написаны кровью, потом, тяжелыми боями. Поэтому мыслей покинуть подразделения „Вагнера“ никогда не было и не будет», — поделился с URA.RU собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 5 августа прошел автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер». В министерстве общественной безопасности Свердловской области отмечали, что мероприятие не было согласовано. Позднее одного из участников оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в автопробеге.

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Деньги — не самое главное, что удерживает бойцов ЧВК «Вагнер» от того, чтобы перейти в другие военные компании. Есть подразделения, где платят в 2-3 раза больше, чем в «Вагнере», но деньги не прельщают бойцов, рассказал URA.RU один из ветеранов компании. «Я бы не сказал, что тут большую роль играет денежное довольствие. Есть подразделения, где платят в 2-3 раза больше. Только смысл от этих денег, если ты их потом потратить не сможешь. У нас упор идет именно на подготовку. Все командиры очень строгие и грамотные командиры, а это один из самых важных моментов. Также есть очень серьезные правила, которые написаны кровью, потом, тяжелыми боями. Поэтому мыслей покинуть подразделения „Вагнера“ никогда не было и не будет», — поделился с URA.RU собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 5 августа прошел автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер». В министерстве общественной безопасности Свердловской области отмечали, что мероприятие не было согласовано. Позднее одного из участников оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в автопробеге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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