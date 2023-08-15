Свердловский боец ЧВК «Вагнер» раскрыл, что удерживает его в компании

Свердловский боец ЧВК «Вагнер»: деньги — не самое главное, что держит в компании

16 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Больше всего бойцы ЧВК «Вагнер» ценят в компании уровень подготовки Фото: Московец Илья © URA.RU Деньги — не самое главное, что удерживает бойцов ЧВК «Вагнер» от того, чтобы перейти в другие военные компании. Есть подразделения, где платят в 2-3 раза больше, чем в «Вагнере», но деньги не прельщают бойцов, рассказал URA.RU один из ветеранов компании. «Я бы не сказал, что тут большую роль играет денежное довольствие. Есть подразделения, где платят в 2-3 раза больше. Только смысл от этих денег, если ты их потом потратить не сможешь. У нас упор идет именно на подготовку. Все командиры очень строгие и грамотные командиры, а это один из самых важных моментов. Также есть очень серьезные правила, которые написаны кровью, потом, тяжелыми боями. Поэтому мыслей покинуть подразделения „Вагнера“ никогда не было и не будет», — поделился с URA.RU собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 5 августа прошел автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер». В министерстве общественной безопасности Свердловской области отмечали, что мероприятие не было согласовано. Позднее одного из участников оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в автопробеге.

Деньги — не самое главное, что удерживает бойцов ЧВК «Вагнер» от того, чтобы перейти в другие военные компании. Есть подразделения, где платят в 2-3 раза больше, чем в «Вагнере», но деньги не прельщают бойцов, рассказал URA.RU один из ветеранов компании. «Я бы не сказал, что тут большую роль играет денежное довольствие. Есть подразделения, где платят в 2-3 раза больше. Только смысл от этих денег, если ты их потом потратить не сможешь. У нас упор идет именно на подготовку. Все командиры очень строгие и грамотные командиры, а это один из самых важных моментов. Также есть очень серьезные правила, которые написаны кровью, потом, тяжелыми боями. Поэтому мыслей покинуть подразделения „Вагнера“ никогда не было и не будет», — поделился с URA.RU собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 5 августа прошел автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер». В министерстве общественной безопасности Свердловской области отмечали, что мероприятие не было согласовано. Позднее одного из участников оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в автопробеге.