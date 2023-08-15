15 августа 2023

Звезды ТВ и спорта станут моделями ради баттла в бане Екатеринбурга

Шоумен и 4 бойца ММА станут моделями уральского Чемпионата банного мастерства
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта "МЕГА-Парк", пресс-завтрак. Екатеринбург, цариков александр
Александр Цариков на себе оценит мастерство парильщиков Фото:

Известный шоумен Александр Цариков и четыре бойца ММА станут моделями на Чемпионате банного мастерства в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин.

«В чемпионате в качестве моделей примут участие 10 человек. Среди них известный шоумен и телеведущий Александр Цариков, а также еще четыре именитых спортсмена — бойцы смешанных единоборств», — сообщил Марюхин.

Речь идет о Сергее Макарихине (чемпион УрФО по рукопашному бою, чемпион первенства УрФО по кикбоксингу, призер УрФО по ММА, чемпион Свердловской области по ММА); Василии Усанове (чемпион УрФО по ММА, призер Чемпионата России по ММА, трехкратный чемпион Свердловской области по ММА); Мансуре Солтамуратове (чемпион России по ММА, многократный чемпион УрФО и Свердловской области по ММА) и Сергее Кочуеве (мастер спорта по ММА и рукопашному бою международного класса, главный тренер Global team Menegment, воспитавший множество чемпионов и призеров). Специальными гостями состязания будут известные в России парильщики — Василий Ляхов и Дмитрий Добровольский. «По моделям возможны изменения», — уточнил Марюхин.

Чемпионат банного мастерства пройдет в Екатеринбурге 3 сентября в комплексе «Три богатыря». На нем лучшие парильщики города покажут свои умения на 10 моделях. В этом же банном комплексе 30 августа состоится жеребьевка.

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Известный шоумен Александр Цариков и четыре бойца ММА станут моделями на Чемпионате банного мастерства в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «В чемпионате в качестве моделей примут участие 10 человек. Среди них известный шоумен и телеведущий Александр Цариков, а также еще четыре именитых спортсмена — бойцы смешанных единоборств», — сообщил Марюхин. Речь идет о Сергее Макарихине (чемпион УрФО по рукопашному бою, чемпион первенства УрФО по кикбоксингу, призер УрФО по ММА, чемпион Свердловской области по ММА); Василии Усанове (чемпион УрФО по ММА, призер Чемпионата России по ММА, трехкратный чемпион Свердловской области по ММА); Мансуре Солтамуратове (чемпион России по ММА, многократный чемпион УрФО и Свердловской области по ММА) и Сергее Кочуеве (мастер спорта по ММА и рукопашному бою международного класса, главный тренер Global team Menegment, воспитавший множество чемпионов и призеров). Специальными гостями состязания будут известные в России парильщики — Василий Ляхов и Дмитрий Добровольский. «По моделям возможны изменения», — уточнил Марюхин. Чемпионат банного мастерства пройдет в Екатеринбурге 3 сентября в комплексе «Три богатыря». На нем лучшие парильщики города покажут свои умения на 10 моделях. В этом же банном комплексе 30 августа состоится жеребьевка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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