«Курганчанка» вышла на пикет из-за пробок на дорогах. Фото, видео

16 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Анжелла Кривоногова недовольна возникшими в городе пробками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет на центральную площадь из-за проблем, связанных с пробками на дорогах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. «Люди сильно недовольны. Мало того, что ты не можешь дождаться автобус, особенно в Черемухово. Теперь еще пробка, потому что нужно срочно сделать поребрики», — рассказала Кривоногова URA.RU. На пикет она вышла с плакатом: «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги». Ранее Кривоногова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» клип под названием «Курганчанка — На остановке». В клипе она, в том числе, приводила отзывы горожан, критикующих транспортную реформу.

Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет на центральную площадь из-за проблем, связанных с пробками на дорогах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. «Люди сильно недовольны. Мало того, что ты не можешь дождаться автобус, особенно в Черемухово. Теперь еще пробка, потому что нужно срочно сделать поребрики», — рассказала Кривоногова URA.RU. На пикет она вышла с плакатом: «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги». Ранее Кривоногова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» клип под названием «Курганчанка — На остановке». В клипе она, в том числе, приводила отзывы горожан, критикующих транспортную реформу.