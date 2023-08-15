15 августа 2023

«Курганчанка» вышла на пикет из-за пробок на дорогах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анжелла Кривоногова недовольна возникшими в городе пробками
Анжелла Кривоногова недовольна возникшими в городе пробками Фото:

Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет на центральную площадь из-за проблем, связанных с пробками на дорогах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий.

«Люди сильно недовольны. Мало того, что ты не можешь дождаться автобус, особенно в Черемухово. Теперь еще пробка, потому что нужно срочно сделать поребрики», — рассказала Кривоногова URA.RU. На пикет она вышла с плакатом: «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги».

Ранее Кривоногова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» клип под названием «Курганчанка — На остановке». В клипе она, в том числе, приводила отзывы горожан, критикующих транспортную реформу.

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Курганская певица Анжелла Кривоногова, известная также как «Курганчанка», вышла на пикет на центральную площадь из-за проблем, связанных с пробками на дорогах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. «Люди сильно недовольны. Мало того, что ты не можешь дождаться автобус, особенно в Черемухово. Теперь еще пробка, потому что нужно срочно сделать поребрики», — рассказала Кривоногова URA.RU. На пикет она вышла с плакатом: «Мне не страшны курганские дороги, и не нужна машина, зато есть ноги». Ранее Кривоногова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» клип под названием «Курганчанка — На остановке». В клипе она, в том числе, приводила отзывы горожан, критикующих транспортную реформу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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