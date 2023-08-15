15 августа 2023

Русская община предприняла новую попытку отмены концерта Дианы Арбениной в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, арбенина диана
Общественники пожаловались в прокуратуру ХМАО Фото:

Региональная организация «Русская община» обратилась в прокуратуру ХМАО, окружной следственный комитет и роспотребнадзор с требованием отменить концерт Дианы Арбениной. Об этом организация сообщила в своем telegram-канале.

В тексте петиции адепты общины ссылаются на открытые источники, которые якобы подтверждают антивоенную позицию вокалистки «Ночных снайперов». «Требуем отмены концерта Дианы Арбениной и „Ночных снайперов“ в Ледовом дворце спорта г. Сургут, так как она осуждает проведение специальной военной операции и выражает поддержку Украине. Просим также провести проверку иной деятельности Дианы Арбениной на предмет наличия нарушений, в том числе возможного оказания финансовой и какой-либо иной помощи ВСУ», — отмечено в заявлении.

Также активисты публично записали видеообращение, однако ролик пока что не распространили в интернете. «Мы сделаем все, чтобы отменить этот концерт и продажу этих билетов», — в очередной раз высказался представитель общины.

Концертный директор Арбениной Александра Рерих не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Билеты на концерт в Сургуте доступны для продажи.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что «Русская община» готовит петицию об отмене концерта Дианы Арбениной в Сургуте. Организация пообещала сорвать концерт.

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Региональная организация «Русская община» обратилась в прокуратуру ХМАО, окружной следственный комитет и роспотребнадзор с требованием отменить концерт Дианы Арбениной. Об этом организация сообщила в своем telegram-канале. В тексте петиции адепты общины ссылаются на открытые источники, которые якобы подтверждают антивоенную позицию вокалистки «Ночных снайперов». «Требуем отмены концерта Дианы Арбениной и „Ночных снайперов“ в Ледовом дворце спорта г. Сургут, так как она осуждает проведение специальной военной операции и выражает поддержку Украине. Просим также провести проверку иной деятельности Дианы Арбениной на предмет наличия нарушений, в том числе возможного оказания финансовой и какой-либо иной помощи ВСУ», — отмечено в заявлении. Также активисты публично записали видеообращение, однако ролик пока что не распространили в интернете. «Мы сделаем все, чтобы отменить этот концерт и продажу этих билетов», — в очередной раз высказался представитель общины. Концертный директор Арбениной Александра Рерих не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Билеты на концерт в Сургуте доступны для продажи. Ранее URA.RU рассказывало о том, что «Русская община» готовит петицию об отмене концерта Дианы Арбениной в Сургуте. Организация пообещала сорвать концерт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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