Русская община предприняла новую попытку отмены концерта Дианы Арбениной в ХМАО

16 августа 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Общественники пожаловались в прокуратуру ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Региональная организация «Русская община» обратилась в прокуратуру ХМАО, окружной следственный комитет и роспотребнадзор с требованием отменить концерт Дианы Арбениной. Об этом организация сообщила в своем telegram-канале. В тексте петиции адепты общины ссылаются на открытые источники, которые якобы подтверждают антивоенную позицию вокалистки «Ночных снайперов». «Требуем отмены концерта Дианы Арбениной и „Ночных снайперов“ в Ледовом дворце спорта г. Сургут, так как она осуждает проведение специальной военной операции и выражает поддержку Украине. Просим также провести проверку иной деятельности Дианы Арбениной на предмет наличия нарушений, в том числе возможного оказания финансовой и какой-либо иной помощи ВСУ», — отмечено в заявлении. Также активисты публично записали видеообращение, однако ролик пока что не распространили в интернете. «Мы сделаем все, чтобы отменить этот концерт и продажу этих билетов», — в очередной раз высказался представитель общины. Концертный директор Арбениной Александра Рерих не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Билеты на концерт в Сургуте доступны для продажи. Ранее URA.RU рассказывало о том, что «Русская община» готовит петицию об отмене концерта Дианы Арбениной в Сургуте. Организация пообещала сорвать концерт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональная организация «Русская община» обратилась в прокуратуру ХМАО, окружной следственный комитет и роспотребнадзор с требованием отменить концерт Дианы Арбениной. Об этом организация сообщила в своем telegram-канале. В тексте петиции адепты общины ссылаются на открытые источники, которые якобы подтверждают антивоенную позицию вокалистки «Ночных снайперов». «Требуем отмены концерта Дианы Арбениной и „Ночных снайперов“ в Ледовом дворце спорта г. Сургут, так как она осуждает проведение специальной военной операции и выражает поддержку Украине. Просим также провести проверку иной деятельности Дианы Арбениной на предмет наличия нарушений, в том числе возможного оказания финансовой и какой-либо иной помощи ВСУ», — отмечено в заявлении. Также активисты публично записали видеообращение, однако ролик пока что не распространили в интернете. «Мы сделаем все, чтобы отменить этот концерт и продажу этих билетов», — в очередной раз высказался представитель общины. Концертный директор Арбениной Александра Рерих не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Билеты на концерт в Сургуте доступны для продажи. Ранее URA.RU рассказывало о том, что «Русская община» готовит петицию об отмене концерта Дианы Арбениной в Сургуте. Организация пообещала сорвать концерт.