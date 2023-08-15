15 августа 2023
14 августа 2023

Жители ЯНАО начали ведрами собирать грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, лисички, грибы
Ямальцы ведрами собирают грибы в тундре Фото:

Жители Нового Уренгоя и Лабытнанги (ЯНАО) начали собирать грибной урожай ведрами. Ямальцы также готовы скупать грибы в большом колличестве. Об этом жители пишут в соцсети «ВКонтакте».

«Я сегодня почти 15-литровое ведро насобирал одних шляпок за полтора часа», — поделился Сергей Варнаков в группе «Лабытнанги Info». «Куплю 2 ведра грибов!» — написала Екатерина Евгеньевна. «Кто продает грибы? Куплю», — добавила Алена Сергеевна. «Где столько взяли?», — поинтересовалась Светлана Парамзина.

Ранее ямальцы раскрыли, где можно собирать грибы. Жители Надыма, Губкинского, Нового Уренгоя и Шурышкарского района поделились, где есть грибные места.

Грибной урожай
Грибной урожай
Фото:
Грибы
Грибы
Фото:
Грибы
Грибы
Фото:

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Жители Нового Уренгоя и Лабытнанги (ЯНАО) начали собирать грибной урожай ведрами. Ямальцы также готовы скупать грибы в большом колличестве. Об этом жители пишут в соцсети «ВКонтакте». «Я сегодня почти 15-литровое ведро насобирал одних шляпок за полтора часа», — поделился Сергей Варнаков в группе «Лабытнанги Info». «Куплю 2 ведра грибов!» — написала Екатерина Евгеньевна. «Кто продает грибы? Куплю», — добавила Алена Сергеевна. «Где столько взяли?», — поинтересовалась Светлана Парамзина. Ранее ямальцы раскрыли, где можно собирать грибы. Жители Надыма, Губкинского, Нового Уренгоя и Шурышкарского района поделились, где есть грибные места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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