Ямальцы ведрами собирают грибы в тундре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нового Уренгоя и Лабытнанги (ЯНАО) начали собирать грибной урожай ведрами. Ямальцы также готовы скупать грибы в большом колличестве. Об этом жители пишут в соцсети «ВКонтакте».

«Я сегодня почти 15-литровое ведро насобирал одних шляпок за полтора часа», — поделился Сергей Варнаков в группе «Лабытнанги Info». «Куплю 2 ведра грибов!» — написала Екатерина Евгеньевна. «Кто продает грибы? Куплю», — добавила Алена Сергеевна. «Где столько взяли?», — поинтересовалась Светлана Парамзина.

Ранее ямальцы раскрыли, где можно собирать грибы. Жители Надыма, Губкинского, Нового Уренгоя и Шурышкарского района поделились, где есть грибные места.

Грибной урожай Фото: группа «Вконтакте «Лабытнанги Info», https://vk.com/lbtinfo

Грибы Фото: группа «Вконтакте «Лабытнанги Info», https://vk.com/lbtinfo