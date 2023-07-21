Силовики зачищают Екатеринбург от нелегалов перед альтернативной Универсиадой. Видео

22 июля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Силовики увеличат число проверок перед стартом Универсиады в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге перед стартом Международного фестиваля университетского спорта силовики значительно увеличат количество рейдов, в ходе которых будут найдены мигранты, незаконно находящиеся на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «В преддверии Международного фестиваля университетского спорта увеличится частота проверок, по итогам которых будут выявлены граждане, незаконно находящиеся на территории РФ», — приводится сообщение УФСБ в telegram-канале «Антитеррор Урал». Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Так, в ходе очередной проверки силовики нагрянули в хостел «Искра» на Искровцев, 40. Там были выявлены восемь граждан, незаконно находящиеся в РФ. Ранее, как пишет ведомство, спецслужбы проверяли «Хлебный Двор» в Белоярском районе. Там выявили 12 иностранцев, которые незаконно работали на производстве. По итогам двух проверок мигрантов отправят за пределы России. На Международный фестиваль университетского спорта приедут спортсмены из Африки и Латинской Америки. Цены на билеты начинаются от 80 рублей, сейчас поступило более 500 групповых заявок. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге перед стартом Международного фестиваля университетского спорта силовики значительно увеличат количество рейдов, в ходе которых будут найдены мигранты, незаконно находящиеся на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «В преддверии Международного фестиваля университетского спорта увеличится частота проверок, по итогам которых будут выявлены граждане, незаконно находящиеся на территории РФ», — приводится сообщение УФСБ в telegram-канале «Антитеррор Урал». Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Так, в ходе очередной проверки силовики нагрянули в хостел «Искра» на Искровцев, 40. Там были выявлены восемь граждан, незаконно находящиеся в РФ. Ранее, как пишет ведомство, спецслужбы проверяли «Хлебный Двор» в Белоярском районе. Там выявили 12 иностранцев, которые незаконно работали на производстве. По итогам двух проверок мигрантов отправят за пределы России. На Международный фестиваль университетского спорта приедут спортсмены из Африки и Латинской Америки. Цены на билеты начинаются от 80 рублей, сейчас поступило более 500 групповых заявок. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля.