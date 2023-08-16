Госсовет Крыма предложил ввести штраф в сотни тысяч за съемку ударов ВСУ по РФ 16 августа 2023 в 13:44 Размер текста - 17 + Штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ по РФ будут достигать 300 тысяч рублей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственный совет Республики Крым выдвинул законодательную инициативу, которая предполагает наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов, отражающих последствия атак со стороны ВСУ по территории России. Об этом сообщил председатель госсовета Владимир Константинов. «Штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч, и для юридических лиц — до 300 тысяч», — рассказал Константинов. Заявление было сделано в эфире телеканала «Россия-24». Ранее URA.RU рассказало, что в Крыму планировалось внести поправки в законодательство с целью ужесточения норм, касающихся публикации фотографий и видеозаписей, содержащих информацию о местоположении российских ПВО. ВСУ регулярно наносят удары по Республике. В июле Киев совершил теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли двое гражданских. Их дочь осталась сиротой. Спустя месяц CNN опубликовал кадры террористической атаки. Материалы каналу предоставила Служба безопасности Украины. Государственный совет Республики Крым выдвинул законодательную инициативу, которая предполагает наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов, отражающих последствия атак со стороны ВСУ по территории России. Об этом сообщил председатель госсовета Владимир Константинов. «Штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч, и для юридических лиц — до 300 тысяч», — рассказал Константинов. Заявление было сделано в эфире телеканала «Россия-24». Ранее URA.RU рассказало, что в Крыму планировалось внести поправки в законодательство с целью ужесточения норм, касающихся публикации фотографий и видеозаписей, содержащих информацию о местоположении российских ПВО. ВСУ регулярно наносят удары по Республике. В июле Киев совершил теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли двое гражданских. Их дочь осталась сиротой. Спустя месяц CNN опубликовал кадры террористической атаки. Материалы каналу предоставила Служба безопасности Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям