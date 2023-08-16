Главному свердловскому «афганцу» отменили штраф за шествие в День ВДВ

Главу уральского «Союза ветеранов Афганистана» не накажут за шествие в День ВДВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День ВДВ. Екатеринбург, бабенко виктор, день вдв
Виктор Бабенко 18 лет является главой свердловских «афганцев» Фото:

Председателю свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктору Бабенко отменили штраф за шествие в честь Дня ВДВ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что над общественником должен был состояться суд из-за несанкционированного мероприятия.

«Ранее полицией в отношении Бабенко действительно был составлен протокол о наложении штрафа за организацию несанкционированного шествия в честь Дня ВДВ. Завтра, 17 июля, должен был состояться суд. Однако в УМВД Екатеринбурга пересмотрели протокол и отменили штраф. Решили, что это не было шествием, а просто десантники перешли с одной площадки на другую. За что же тут судить?» — объяснил собеседник агентства.

Новость по теме
Главный свердловский «афганец» боится, что его посадят

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.

О предстоящем штрафе и суде после празднования Дня ВДВ сообщал сам Виктор Бабенко в соцсетях. Он пояснял, что министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало ему шествие десантников, однако военнослужащие все равно прошли от Исторической площади до мемориала «Черный тюльпан».

Общественник был возмущен решением о наказании. Он даже заявлял, что отныне не будет устраивать праздники ВДВ, и упрекал чиновников в отсутствии патриотизма.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председателю свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктору Бабенко отменили штраф за шествие в честь Дня ВДВ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что над общественником должен был состояться суд из-за несанкционированного мероприятия. «Ранее полицией в отношении Бабенко действительно был составлен протокол о наложении штрафа за организацию несанкционированного шествия в честь Дня ВДВ. Завтра, 17 июля, должен был состояться суд. Однако в УМВД Екатеринбурга пересмотрели протокол и отменили штраф. Решили, что это не было шествием, а просто десантники перешли с одной площадки на другую. За что же тут судить?» — объяснил собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил. О предстоящем штрафе и суде после празднования Дня ВДВ сообщал сам Виктор Бабенко в соцсетях. Он пояснял, что министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало ему шествие десантников, однако военнослужащие все равно прошли от Исторической площади до мемориала «Черный тюльпан». Общественник был возмущен решением о наказании. Он даже заявлял, что отныне не будет устраивать праздники ВДВ, и упрекал чиновников в отсутствии патриотизма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...