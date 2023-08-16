Главному свердловскому «афганцу» отменили штраф за шествие в День ВДВ

Главу уральского «Союза ветеранов Афганистана» не накажут за шествие в День ВДВ

Виктор Бабенко 18 лет является главой свердловских «афганцев» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председателю свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктору Бабенко отменили штраф за шествие в честь Дня ВДВ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что над общественником должен был состояться суд из-за несанкционированного мероприятия.

«Ранее полицией в отношении Бабенко действительно был составлен протокол о наложении штрафа за организацию несанкционированного шествия в честь Дня ВДВ. Завтра, 17 июля, должен был состояться суд. Однако в УМВД Екатеринбурга пересмотрели протокол и отменили штраф. Решили, что это не было шествием, а просто десантники перешли с одной площадки на другую. За что же тут судить?» — объяснил собеседник агентства.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Ответ на момент публикации не поступил.

О предстоящем штрафе и суде после празднования Дня ВДВ сообщал сам Виктор Бабенко в соцсетях. Он пояснял, что министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало ему шествие десантников, однако военнослужащие все равно прошли от Исторической площади до мемориала «Черный тюльпан».

Общественник был возмущен решением о наказании. Он даже заявлял, что отныне не будет устраивать праздники ВДВ, и упрекал чиновников в отсутствии патриотизма.