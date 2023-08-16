Министр просвещения РФ раскрыл, когда школьники получат учебники с главой об СВО

Кравцов: школьники перейдут на новые государственные учебники в течение пяти лет
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, кравцов сергей
Школьники РФ получат новые учебники в течение пяти лет Фото:

Российские школьники перейдут на новые государственные учебники в течение пяти лет. Среди новых принадлежностей будет учебник истории с главой о проведении спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — сказал Сергей Кравцов в ходе совещания работников образования и науки. Его слова передает РИА Новости. При этом до 2025 года планируется подготовить уже все учебники с обновленной школьной программой.

Ранее URA.RU приводило отрывки из главы нового учебника по истории, посвященного спецоперации. Основной акцент в ней делается на фальсификации истории и негативном отношении Запада к РФ. Кроме того в России разрабатывается учебник и по военной истории.

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Российские школьники перейдут на новые государственные учебники в течение пяти лет. Среди новых принадлежностей будет учебник истории с главой о проведении спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. «Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — сказал Сергей Кравцов в ходе совещания работников образования и науки. Его слова передает РИА Новости. При этом до 2025 года планируется подготовить уже все учебники с обновленной школьной программой. Ранее URA.RU приводило отрывки из главы нового учебника по истории, посвященного спецоперации. Основной акцент в ней делается на фальсификации истории и негативном отношении Запада к РФ. Кроме того в России разрабатывается учебник и по военной истории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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