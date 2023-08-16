Министр просвещения РФ раскрыл, когда школьники получат учебники с главой об СВО

Кравцов: школьники перейдут на новые государственные учебники в течение пяти лет

16 августа 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Школьники РФ получат новые учебники в течение пяти лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские школьники перейдут на новые государственные учебники в течение пяти лет. Среди новых принадлежностей будет учебник истории с главой о проведении спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. «Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — сказал Сергей Кравцов в ходе совещания работников образования и науки. Его слова передает РИА Новости. При этом до 2025 года планируется подготовить уже все учебники с обновленной школьной программой. Ранее URA.RU приводило отрывки из главы нового учебника по истории, посвященного спецоперации. Основной акцент в ней делается на фальсификации истории и негативном отношении Запада к РФ. Кроме того в России разрабатывается учебник и по военной истории.

Российские школьники перейдут на новые государственные учебники в течение пяти лет. Среди новых принадлежностей будет учебник истории с главой о проведении спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. «Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — сказал Сергей Кравцов в ходе совещания работников образования и науки. Его слова передает РИА Новости. При этом до 2025 года планируется подготовить уже все учебники с обновленной школьной программой. Ранее URA.RU приводило отрывки из главы нового учебника по истории, посвященного спецоперации. Основной акцент в ней делается на фальсификации истории и негативном отношении Запада к РФ. Кроме того в России разрабатывается учебник и по военной истории.