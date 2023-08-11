В России появится учебник военной истории

11 августа 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Разработка учебника по военной истории еще ведется, отметил Владимир Мединский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России разрабатывается учебник по военной истории, в который войдут эпизоды военных операций. Об этом заявил помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский. «Скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», — заявил Владимир Мединский, его слова передает газета Комсомольская Правда. Таким образом для школьников в России будут два учебных пособия: учебник по истории с главой про спецоперацию и полноценная отдельная книга о военных действиях. Новость по теме Что написано в главе об СВО в новых школьных учебниках: содержание Владимир Мединский также занимался разработкой нового учебника по истории России. В него вошли тема спецоперации, внешнеполитическая обстановка, которая вынудила начать СВО, и антироссийские санкции. Школьники получат такие учебники к 1 сентября.

В России разрабатывается учебник по военной истории, в который войдут эпизоды военных операций. Об этом заявил помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский. «Скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», — заявил Владимир Мединский, его слова передает газета Комсомольская Правда. Таким образом для школьников в России будут два учебных пособия: учебник по истории с главой про спецоперацию и полноценная отдельная книга о военных действиях. Владимир Мединский также занимался разработкой нового учебника по истории России. В него вошли тема спецоперации, внешнеполитическая обстановка, которая вынудила начать СВО, и антироссийские санкции. Школьники получат такие учебники к 1 сентября.