В России появится учебник военной истории

В России разрабатывается учебник по военной истории, в который войдут эпизоды военных операций. Об этом заявил помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.
«Скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», — заявил Владимир Мединский, его слова передает газета Комсомольская Правда. Таким образом для школьников в России будут два учебных пособия: учебник по истории с главой про спецоперацию и полноценная отдельная книга о военных действиях.
Владимир Мединский также занимался разработкой нового учебника по истории России. В него вошли тема спецоперации, внешнеполитическая обстановка, которая вынудила начать СВО, и антироссийские санкции. Школьники получат такие учебники к 1 сентября.
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