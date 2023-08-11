В России появится учебник военной истории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, учебник, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Разработка учебника по военной истории еще ведется, отметил Владимир Мединский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России разрабатывается учебник по военной истории, в который войдут эпизоды военных операций. Об этом заявил помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.

«Скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», — заявил Владимир Мединский, его слова передает газета Комсомольская Правда. Таким образом для школьников в России будут два учебных пособия: учебник по истории с главой про спецоперацию и полноценная отдельная книга о военных действиях.

Новость по теме
Что написано в главе об СВО в новых школьных учебниках: содержание

Владимир Мединский также занимался разработкой нового учебника по истории России. В него вошли тема спецоперации, внешнеполитическая обстановка, которая вынудила начать СВО, и антироссийские санкции. Школьники получат такие учебники к 1 сентября.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России разрабатывается учебник по военной истории, в который войдут эпизоды военных операций. Об этом заявил помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский. «Скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса», — заявил Владимир Мединский, его слова передает газета Комсомольская Правда. Таким образом для школьников в России будут два учебных пособия: учебник по истории с главой про спецоперацию и полноценная отдельная книга о военных действиях. Владимир Мединский также занимался разработкой нового учебника по истории России. В него вошли тема спецоперации, внешнеполитическая обстановка, которая вынудила начать СВО, и антироссийские санкции. Школьники получат такие учебники к 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...