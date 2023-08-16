В Екатеринбурге проведут рокерский фестиваль в парке Маяковского

Сергей Бобунец будет выступать в 17:40 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Поклонников Свердловского рок-клуба в день празднования 300-летия Екатеринбурга будут ждать в парке Маяковского. Здесь пройдет фестиваль «Парк Рок», где у горожан появится возможность спеть со звездами.

«На этом фестивале мы сможем увидеть выступления семи культовых коллективов! Их песни до сих пор остаются культурным кодом уральской столицы, ими пропитана история города и сердца екатеринбуржцев. Мощные гитарные риффы, вокальные партии и атмосфера единства под открытым небом», — сообщает парк Маяковского в своем telegram-канале.

Фестиваль стартует в 15:00 с DJ-сета Юрия Облеухова из группы «Курара». Затем на сцену поднимутся Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые Галлюцинации»), «Урфин Джюс», Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» (с хитами группы «Nautilus Pompilius») и другие. Фестиваль завершится в 23:00. Также на главной сцене гости парка смогут поучаствовать в акции «Флеш Рок» и исполнить вместе со звездами главные хиты уральского рока.

Ранее в Екатеринбурге открыли обновленный переход Цоя. В нем появились рисунки, посвященные Свердловскому рок-клубу. Каждая работа имеет отсылки к историям рок-музыкантов, какие именно, можно прочитать в материале URA.RU.