15 августа 2023

Опасаясь отмены рейсов, тюменцы все равно летят на отдых в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турция, море, флаг турции
Туристы не отказываются от путевок, несмотря на задержку рейсов Фото:

Жители Тюмени не отказываются от туров в Турцию, даже несмотря на сообщения об отмене нескольких рейсов из Антальи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». Но, по ее словам, часть туристов все же с опаской отправляется за границу.

«Red Wings — не единственная компания, которая летает в Турцию. Конечно, туристы забеспокоились: полетят — не полетят, но на сегодняшний день все улетели. В целом спрос нисколько не уменьшился», — сообщила Светлана Завьялова.

Ранее агентство писало о том, что около 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это случилось из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. В Тюмени также был отменен рейс в Анталью авиакомпании Corendon Airlines. Перевозчик отменил рейс без объяснения причин.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени не отказываются от туров в Турцию, даже несмотря на сообщения об отмене нескольких рейсов из Антальи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». Но, по ее словам, часть туристов все же с опаской отправляется за границу. «Red Wings — не единственная компания, которая летает в Турцию. Конечно, туристы забеспокоились: полетят — не полетят, но на сегодняшний день все улетели. В целом спрос нисколько не уменьшился», — сообщила Светлана Завьялова. Ранее агентство писало о том, что около 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это случилось из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. В Тюмени также был отменен рейс в Анталью авиакомпании Corendon Airlines. Перевозчик отменил рейс без объяснения причин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...