Опасаясь отмены рейсов, тюменцы все равно летят на отдых в Турцию

16 августа 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Туристы не отказываются от путевок, несмотря на задержку рейсов Фото: Нина Калинина © URA.RU Жители Тюмени не отказываются от туров в Турцию, даже несмотря на сообщения об отмене нескольких рейсов из Антальи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». Но, по ее словам, часть туристов все же с опаской отправляется за границу. «Red Wings — не единственная компания, которая летает в Турцию. Конечно, туристы забеспокоились: полетят — не полетят, но на сегодняшний день все улетели. В целом спрос нисколько не уменьшился», — сообщила Светлана Завьялова. Ранее агентство писало о том, что около 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это случилось из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. В Тюмени также был отменен рейс в Анталью авиакомпании Corendon Airlines. Перевозчик отменил рейс без объяснения причин.

Жители Тюмени не отказываются от туров в Турцию, даже несмотря на сообщения об отмене нескольких рейсов из Антальи. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд». Но, по ее словам, часть туристов все же с опаской отправляется за границу. «Red Wings — не единственная компания, которая летает в Турцию. Конечно, туристы забеспокоились: полетят — не полетят, но на сегодняшний день все улетели. В целом спрос нисколько не уменьшился», — сообщила Светлана Завьялова. Ранее агентство писало о том, что около 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Это случилось из-за поломки лайнера авиакомпании Red Wings. В Тюмени также был отменен рейс в Анталью авиакомпании Corendon Airlines. Перевозчик отменил рейс без объяснения причин.