Посол Турции: РФ изучает альтернативы зерновой сделке

16 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Алексей Ерхов заявил, что на мировом рынке доля зерна России составляет 20% Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия ведет переговоры со своими партнерами об альтернативе зерновой сделки для отправки продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. «Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами», — сообщил Ерхов. Его слова приводит турецкое агентство Star . Ерхов подчеркнул, что Россия оказывает большое влияние на обеспечение продовольственной безопасности. По его словам, российская сторона возобновит зерновую сделку после выполнения требований. Посол РФ отметил, что Россия готова к переговорам с Турцией по черноморской инициативе. Ерхов сообщил, что украинская доля на рынке пшеницы составляет 5%, российская — 20%. Ранее, 17 июля, Кремль заявил о выходе из зерновой сделки, передает телеканал 360. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что благодаря прекращению зерновой сделки и росту цен на мировом рынке, страна получит больше, а частью доходов поделится с беднейшими странами.

Россия ведет переговоры со своими партнерами об альтернативе зерновой сделки для отправки продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. «Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами», — сообщил Ерхов. Его слова приводит турецкое агентство Star. Ерхов подчеркнул, что Россия оказывает большое влияние на обеспечение продовольственной безопасности. По его словам, российская сторона возобновит зерновую сделку после выполнения требований. Посол РФ отметил, что Россия готова к переговорам с Турцией по черноморской инициативе. Ерхов сообщил, что украинская доля на рынке пшеницы составляет 5%, российская — 20%. Ранее, 17 июля, Кремль заявил о выходе из зерновой сделки, передает телеканал 360. Россия полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что благодаря прекращению зерновой сделки и росту цен на мировом рынке, страна получит больше, а частью доходов поделится с беднейшими странами.