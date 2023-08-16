Глава Дагестана пообещал компенсацию за разрушенные дома в Махачкале 16 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 + Основные меры по ликвидации последствий взрыва выполнены, заявил Меликов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Жильцам разрушенных после взрыва на АЗС в Махачкале домов выплатят компенсации. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Жильцам поврежденных при взрыве в Дагестане домов выплатят компенсации», — приводит слова Меликова РИА Новости. Он отметил, что основные меры по ликвидации последствий ЧП были выполнены вчера. «Мы переходим к тем системным мерам, которые мы будем реализовывать уже уполномоченными органами, ведомствами», — добавил глава республики. Жильцам разрушенных после взрыва на АЗС в Махачкале домов выплатят компенсации. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Жильцам поврежденных при взрыве в Дагестане домов выплатят компенсации», — приводит слова Меликова РИА Новости. Он отметил, что основные меры по ликвидации последствий ЧП были выполнены вчера. «Мы переходим к тем системным мерам, которые мы будем реализовывать уже уполномоченными органами, ведомствами», — добавил глава республики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям