Глава Дагестана пообещал компенсацию за разрушенные дома в Махачкале

Основные меры по ликвидации последствий взрыва выполнены, заявил Меликов
новость из сюжетаВзрыв на АЗС в Махачкале
Жильцам разрушенных после взрыва на АЗС в Махачкале домов выплатят компенсации. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Жильцам поврежденных при взрыве в Дагестане домов выплатят компенсации», — приводит слова Меликова РИА Новости. Он отметил, что основные меры по ликвидации последствий ЧП были выполнены вчера. «Мы переходим к тем системным мерам, которые мы будем реализовывать уже уполномоченными органами, ведомствами», — добавил глава республики.
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