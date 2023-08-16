Глава Дагестана пообещал компенсацию за разрушенные дома в Махачкале

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Основные меры по ликвидации последствий взрыва выполнены, заявил Меликов Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Жильцам разрушенных после взрыва на АЗС в Махачкале домов выплатят компенсации. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Жильцам поврежденных при взрыве в Дагестане домов выплатят компенсации», — приводит слова Меликова РИА Новости. Он отметил, что основные меры по ликвидации последствий ЧП были выполнены вчера. «Мы переходим к тем системным мерам, которые мы будем реализовывать уже уполномоченными органами, ведомствами», — добавил глава республики.

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Жильцам разрушенных после взрыва на АЗС в Махачкале домов выплатят компенсации. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Жильцам поврежденных при взрыве в Дагестане домов выплатят компенсации», — приводит слова Меликова РИА Новости. Он отметил, что основные меры по ликвидации последствий ЧП были выполнены вчера. «Мы переходим к тем системным мерам, которые мы будем реализовывать уже уполномоченными органами, ведомствами», — добавил глава республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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