В ХМАО прогнозируют резкий рост сделок с недвижимостью из-за новой ставки ЦБ

16 августа 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

В Юрге ожидается резкий рост количества сделок с недвижимостью Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкий рост количества сделок с недвижимостью на фоне увеличения Центробанком ключевой ставки до 12% годовых. Жители региона постараются быстрее оформить ипотеку, пока банки не изменили условия кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым. «Ключевую ставку подняли, но основные банки пока еще не отреагировали. Люди, которые собирались покупать жилье, сейчас стараются одобрить заявки в банках по текущим ставкам, которых не коснулись изменения», — поясняет Кравцов. В случае увеличения банками ипотечных ставок риелторы прогнозируют логичное падение спроса на вторичном рынке. Однако ожидается, что снижение будет незначительным, а югорчане продолжат интересоваться покупкой жилья. «Конечно, будет спад, это будет чувствоваться. Но в любом случае, по практике прошлых лет, когда ставку поднимали и до 20%, людям если надо покупать, то они все равно будут. Потому что есть возможность рефинансироваться в дальнейшем. Высокая ставка — это всегда временное проявление. Она должна откатиться обратно», — считает эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. ЦБ принял это решение из-за резкого падения рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкий рост количества сделок с недвижимостью на фоне увеличения Центробанком ключевой ставки до 12% годовых. Жители региона постараются быстрее оформить ипотеку, пока банки не изменили условия кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым. «Ключевую ставку подняли, но основные банки пока еще не отреагировали. Люди, которые собирались покупать жилье, сейчас стараются одобрить заявки в банках по текущим ставкам, которых не коснулись изменения», — поясняет Кравцов. В случае увеличения банками ипотечных ставок риелторы прогнозируют логичное падение спроса на вторичном рынке. Однако ожидается, что снижение будет незначительным, а югорчане продолжат интересоваться покупкой жилья. «Конечно, будет спад, это будет чувствоваться. Но в любом случае, по практике прошлых лет, когда ставку поднимали и до 20%, людям если надо покупать, то они все равно будут. Потому что есть возможность рефинансироваться в дальнейшем. Высокая ставка — это всегда временное проявление. Она должна откатиться обратно», — считает эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что Центробанк повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. ЦБ принял это решение из-за резкого падения рубля.