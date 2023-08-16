Сальдо раскрыл, сколько бойцов ВСУ пропали при попытке переплыть Днепр

Сальдо: ВСУ потеряли около 400 бойцов на Херсонском направлении с начала августа
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
ВС РФ уничтожили 400 украинских бойцов с 1 по 15 августа, заявил Сальдо Фото:

Вооруженные силы Украины потеряли 100 бойцов убитыми и ранеными при попытках переправиться через Днепр и высадится на берег в Херсонской области. Всего за месяц украинская армия потеряла 400 солдат в регионе, сообщил врио главы области Владимир Сальдо.

«С 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причем из них до 100 — в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег», — написал Сальдо в Telegram. Кроме того, с начала августа в контрбатарейной борьбе было уничтожено 18 гаубиц, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки и одна РСЗО «Град», из которых ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру левого берега, отметил врио главы области.

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Вооруженные силы Украины потеряли 100 бойцов убитыми и ранеными при попытках переправиться через Днепр и высадится на берег в Херсонской области. Всего за месяц украинская армия потеряла 400 солдат в регионе, сообщил врио главы области Владимир Сальдо. «С 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причем из них до 100 — в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег», — написал Сальдо в Telegram. Кроме того, с начала августа в контрбатарейной борьбе было уничтожено 18 гаубиц, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки и одна РСЗО «Град», из которых ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру левого берега, отметил врио главы области.
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