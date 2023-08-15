Из пермского зоопарка некуда переселять рыб и рептилий

В новом пермском зоопарке не построено здание акватеррариума

16 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Обитателям акватеррариума придется подождать переезда Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Переезд животных из пермского зоопарка в новый зоосад, который власти планируют начать осенью, не коснется обитателей акватеррариума: рыб, рептилий и амфибий. Об этом стало известно на заседании комитета городской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом, передает корреспондент URA.RU. Проблему озвучила министр культуры Пермского края Алла Платонова, которая рассказала о темпах возведения нового зверинца. «Окончательную дату завершения стройки назвать сложно. Пока планируется, что осенью мы всех животных перевезем. Зоопарк — это комплекс зданий, они находятся в разной степени готовности. Пока сложности остаются со зданием акватеррариума. И когда мы говорим о переезде основной коллекции, то мы говорим обо всем кроме акватеррариума», — сообщила Платонова. Вопрос о зоопарке на заседании комитета был поднят в связи с планами передать имущество зоосада из муниципальной в собственность края. В минкульте объясняют эту инициативу тем, что содержать новый зверинец городскому бюджету будет накладно. Стоимость его обслуживания после переезда возрастет в десятки раз, отметила Платонова. Осуществить передачу имущества планируется с 1 января 2024 года. Окончательное решение примут на ближайшем пленарном заседании гордумы. Как сообщается на сайте пермского зоопарка, в акватеррариуме содержатся более 200 видов рыб. Также здесь живут нильские крокодилы, различные виды черепах и змей, вараны, игуаны, агамы, а еще пауки, тропические тараканы и жуки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переезд животных из пермского зоопарка в новый зоосад, который власти планируют начать осенью, не коснется обитателей акватеррариума: рыб, рептилий и амфибий. Об этом стало известно на заседании комитета городской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом, передает корреспондент URA.RU. Проблему озвучила министр культуры Пермского края Алла Платонова, которая рассказала о темпах возведения нового зверинца. «Окончательную дату завершения стройки назвать сложно. Пока планируется, что осенью мы всех животных перевезем. Зоопарк — это комплекс зданий, они находятся в разной степени готовности. Пока сложности остаются со зданием акватеррариума. И когда мы говорим о переезде основной коллекции, то мы говорим обо всем кроме акватеррариума», — сообщила Платонова. Вопрос о зоопарке на заседании комитета был поднят в связи с планами передать имущество зоосада из муниципальной в собственность края. В минкульте объясняют эту инициативу тем, что содержать новый зверинец городскому бюджету будет накладно. Стоимость его обслуживания после переезда возрастет в десятки раз, отметила Платонова. Осуществить передачу имущества планируется с 1 января 2024 года. Окончательное решение примут на ближайшем пленарном заседании гордумы. Как сообщается на сайте пермского зоопарка, в акватеррариуме содержатся более 200 видов рыб. Также здесь живут нильские крокодилы, различные виды черепах и змей, вараны, игуаны, агамы, а еще пауки, тропические тараканы и жуки.