Хинштейн назвал «идиотской» попытку оштрафовать свердловского «афганца» за шествие в День ВДВ

Хинштейн возмутился штрафу свердловского «афганца» за шествие в День ВДВ

16 августа 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Хинштейн подчеркнул, что, сейчас десантники находятся в зоне СВО в отличие от чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал действия чиновников «идиотскими», когда они попытались оштрафовать председателя свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктора Бабенко за шествие в честь Дня ВДВ. Он этом он написал в своих соцсетях. «Да, формально, с точки зрения буквы закона, в действиях Бабенко, возможно, есть состав административного правонарушения. Но с точки зрения духа закона — его не за что наказывать. Хотя бы потому, что своими идиотскими (по-другому не скажешь!) действиями свердловские чиновники не оставили ветеранам другого выхода, кроме как нарушать закон», — заявил депутат в telegram-канале. Хинштейн подчеркнул, что, в отличие от сотрудников министерства общественной безопасности и полицейских, сейчас десантники находятся в зоне СВО. Представитель Госдумы уверен, что избежать штрафа Бабенко помогла огласка и вмешательство губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Впрочем, точку в этой постыдной истории — ставить, считаю, преждевременным. Еще и потому, что именно в Ленинском райсуде — накануне был освобожден от наказания 56-летний подонок, напавший на ребенка из-за шапки с буквы „Z“», — напомнил Хинштейн. Ранее в предстоящем штрафе и суде после празднования Дня ВДВ сообщал сам Виктор Бабенко в соцсетях. Он пояснял, что министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало ему шествие десантников, однако военнослужащие все равно прошли от Исторической площади до мемориала «Черный тюльпан». Бабенко заявил, что отныне не будет устраивать праздники ВДВ, и упрекал чиновников в отсутствии патриотизма. Позже ему отменили штраф, посчитав, что десантники всего лишь перешли с одной площадки на другую и назвать это шествием трудно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал действия чиновников «идиотскими», когда они попытались оштрафовать председателя свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктора Бабенко за шествие в честь Дня ВДВ. Он этом он написал в своих соцсетях. «Да, формально, с точки зрения буквы закона, в действиях Бабенко, возможно, есть состав административного правонарушения. Но с точки зрения духа закона — его не за что наказывать. Хотя бы потому, что своими идиотскими (по-другому не скажешь!) действиями свердловские чиновники не оставили ветеранам другого выхода, кроме как нарушать закон», — заявил депутат в telegram-канале. Хинштейн подчеркнул, что, в отличие от сотрудников министерства общественной безопасности и полицейских, сейчас десантники находятся в зоне СВО. Представитель Госдумы уверен, что избежать штрафа Бабенко помогла огласка и вмешательство губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Впрочем, точку в этой постыдной истории — ставить, считаю, преждевременным. Еще и потому, что именно в Ленинском райсуде — накануне был освобожден от наказания 56-летний подонок, напавший на ребенка из-за шапки с буквы „Z“», — напомнил Хинштейн. Ранее в предстоящем штрафе и суде после празднования Дня ВДВ сообщал сам Виктор Бабенко в соцсетях. Он пояснял, что министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало ему шествие десантников, однако военнослужащие все равно прошли от Исторической площади до мемориала «Черный тюльпан». Бабенко заявил, что отныне не будет устраивать праздники ВДВ, и упрекал чиновников в отсутствии патриотизма. Позже ему отменили штраф, посчитав, что десантники всего лишь перешли с одной площадки на другую и назвать это шествием трудно.