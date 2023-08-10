10 августа 2023

Хинштейн потребовал наказать судью, оправдавшую обидчика мальчика в шапке с буквой Z

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Александр Хинштейн на презентации своей книги "Конец Атлантиды" в РИА "Россия сегодня". Москва, хинштейн александр
Александр Хинштейн пожалуется на судью после дела Z-мальчика Фото:

Депутат-единоросс Александр Хинштейн призвал не повышать в должности судью Ленинского района Екатеринбурга Ирину Цыбульскую, которая вынесла мягкий приговор мужчине, оскорбившему мальчика из-за шапки с буквой Z. Парламентарий направит жалобу в администрацию президента и в Верховный суд.

«Обращения в Верховный суд и Администрацию президента о недопустимости этого назначения [будет направлено]. Считаю, что таких судей, как Цыбульская, надо не повышать, а выгонять. А вместе с ней — и тех руководителей судебной системы Свердловской области, которые ее покрывают и продвигают», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

В Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. Цыбульская назначила ему штраф в размере семи тысяч рублей. Это возбудило общественность, в числе которой оказался и Хинштейн. Он написал обращения в Генпрокуратуру и МВД России, чтобы приговор пересмотрели.

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Депутат-единоросс Александр Хинштейн призвал не повышать в должности судью Ленинского района Екатеринбурга Ирину Цыбульскую, которая вынесла мягкий приговор мужчине, оскорбившему мальчика из-за шапки с буквой Z. Парламентарий направит жалобу в администрацию президента и в Верховный суд. «Обращения в Верховный суд и Администрацию президента о недопустимости этого назначения [будет направлено]. Считаю, что таких судей, как Цыбульская, надо не повышать, а выгонять. А вместе с ней — и тех руководителей судебной системы Свердловской области, которые ее покрывают и продвигают», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. Цыбульская назначила ему штраф в размере семи тысяч рублей. Это возбудило общественность, в числе которой оказался и Хинштейн. Он написал обращения в Генпрокуратуру и МВД России, чтобы приговор пересмотрели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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