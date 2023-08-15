Осужденным из ХМАО помогут стать бизнесменами после освобождения

16 августа 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Заключенные колонии представили свои бизнес-проекты Фото: Антон Белицкий © URA.RU Осужденные исправительной колонии №11 в Сургуте после освобождения получат от фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» помощь в реализации собственных бизнес-идей. Будущие бизнесмены уже прошли обучение от фонда, по итогам которого представили свои стартап-проекты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружной пресс-службе УФСИН. Для тех, кто после освобождения планирует реализацию своего проекта, предусмотрена комплексная система поддержки. «Система поддержки включает такие направления как информационная, консультационная, финансовая, образовательная, комплексные услуги, индивидуальное сопровождение и основана на самостоятельном выборе предпринимателем инструментов в зависимости от стадии его реализации, целей и задач, стоящих перед ним», — пояснили в пресс-службе исправительного учреждения. Обучение заключенные проходили в рамках проекта «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность». Участие в разработке бизнес-идей приняло 15 человек от 22 до 36 лет. Молодые люди представили различные по тематике проекты — продуктовый магазин, караоке-бар, клининг, ландшафтный дизайн, открытие парников и теплиц, установка кондиционеров, кофе с собой. Ранее URA.RU писало о том, что заключенных из исправительной колонии в Нижневартовске (ХМАО) уже привлекают к производству ограждений из колючей проволоки. Такой подход к развитию собственного производства в округе способствует обеспечению заключенных рабочими местами и их привлечению к труду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осужденные исправительной колонии №11 в Сургуте после освобождения получат от фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» помощь в реализации собственных бизнес-идей. Будущие бизнесмены уже прошли обучение от фонда, по итогам которого представили свои стартап-проекты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружной пресс-службе УФСИН. Для тех, кто после освобождения планирует реализацию своего проекта, предусмотрена комплексная система поддержки. «Система поддержки включает такие направления как информационная, консультационная, финансовая, образовательная, комплексные услуги, индивидуальное сопровождение и основана на самостоятельном выборе предпринимателем инструментов в зависимости от стадии его реализации, целей и задач, стоящих перед ним», — пояснили в пресс-службе исправительного учреждения. Обучение заключенные проходили в рамках проекта «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность». Участие в разработке бизнес-идей приняло 15 человек от 22 до 36 лет. Молодые люди представили различные по тематике проекты — продуктовый магазин, караоке-бар, клининг, ландшафтный дизайн, открытие парников и теплиц, установка кондиционеров, кофе с собой. Ранее URA.RU писало о том, что заключенных из исправительной колонии в Нижневартовске (ХМАО) уже привлекают к производству ограждений из колючей проволоки. Такой подход к развитию собственного производства в округе способствует обеспечению заключенных рабочими местами и их привлечению к труду.