23 июля 2023
22 июля 2023

Заключенные из ХМАО начнут изготавливать колючую проволоку

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь, колючая проволока, итк, тюремная камера
Стоимость первого заказа колонии равна 10 млн рублей Фото:

Заключенные из исправительной колонии №15 в поселке Северном Нижневартовска будут производить ограждения из колючей проволоки. Об открытии нового производственного участка на базе колонии сообщили на сайте УФСИН ХМАО.

«Помещение оснащено специальным оборудованием, позволяющим изготавливать изделия из углеродистой проволоки диаметром от 0,5 до 0,9 мм. В рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тысячи ограждений на общую сумму около 10 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Такой подход к развитию собственного производства в округе способствует обеспечению заключенных рабочими местами и их привлечению к труду.

Ранее URA.RU рассказывало об инициативе по привлечению осужденных из Югры к принудительным работам в качестве альтернативы лишению свободы. Предполагалось, что изменения коснутся примерно тысячи заключенных.

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Заключенные из исправительной колонии №15 в поселке Северном Нижневартовска будут производить ограждения из колючей проволоки. Об открытии нового производственного участка на базе колонии сообщили на сайте УФСИН ХМАО. «Помещение оснащено специальным оборудованием, позволяющим изготавливать изделия из углеродистой проволоки диаметром от 0,5 до 0,9 мм. В рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тысячи ограждений на общую сумму около 10 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Такой подход к развитию собственного производства в округе способствует обеспечению заключенных рабочими местами и их привлечению к труду. Ранее URA.RU рассказывало об инициативе по привлечению осужденных из Югры к принудительным работам в качестве альтернативы лишению свободы. Предполагалось, что изменения коснутся примерно тысячи заключенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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