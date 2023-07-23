Заключенные из ХМАО начнут изготавливать колючую проволоку

Стоимость первого заказа колонии равна 10 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Заключенные из исправительной колонии №15 в поселке Северном Нижневартовска будут производить ограждения из колючей проволоки. Об открытии нового производственного участка на базе колонии сообщили на сайте УФСИН ХМАО.

«Помещение оснащено специальным оборудованием, позволяющим изготавливать изделия из углеродистой проволоки диаметром от 0,5 до 0,9 мм. В рамках первого заказа осужденные выпустят 9,8 тысячи ограждений на общую сумму около 10 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Такой подход к развитию собственного производства в округе способствует обеспечению заключенных рабочими местами и их привлечению к труду.

Ранее URA.RU рассказывало об инициативе по привлечению осужденных из Югры к принудительным работам в качестве альтернативы лишению свободы. Предполагалось, что изменения коснутся примерно тысячи заключенных.